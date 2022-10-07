وكالة الأناضول

أوكرانيا تعلن استعادة 400 كيلومتر مربع في منطقة خيرسون

أعلنت أوكرانيا، أنّ قواتها استعادت في الأيام الأخيرة السيطرة على أكثر من 400 كيلومتر مربع بمنطقة خيرسون الخاضعة لسيطرة الجيش الروسي. وقالت متحدثة القيادة العسكرية للمنطقة الجنوبية الأوكرانية ناتاليا جومينيوك، في تصريحات صحفية: "تم تحرير أكثر من 400 كيلومتر مربع من منطقة خيرسون من الغزاة ونواصل التقدم".

من جهتها، أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية في زاباروجيا عبر تلغرام، مصرع 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين في قصف صاروخي روسي على المدينة.

وفي 30 أيلول وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وثيقة ضم مناطق دونيتسك وخيرسون ولوغانسك وزاباروجيا الأوكرانية، وسط رفض وتنديد غربي واسع. وسيطرت روسيا على المناطق الأربع بعد هجوم عسكري أطلقه جيشها في شباط.