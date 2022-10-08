TL

مصير اتفاق الترسيم الحدودي البحري الجنوبي بين لبنان وإسرائيل بعد الصدمة الحادة التي مني بها في انتظار اطلاع لبنان الرسمي على الملاحظات الخطية الاسرائيلية على اقتراحه من قبل الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين ما يعني ان التفاوض غير المباشر مستمر حتى الساعة.

المنار

كل الصراخ والتهويل الصهيوني لساعات، وركوب أعلى امواج التهديد والعنتريات، لم تعبر حدود لبنان، ولم تطرق مسامع اهله، فهم غير معنيين بهذه المسرحية الانتخابية الاسرائيلية، وينتظرون ما سيصلهم من الاميركي كرسالة رسمية، ليبنوا على الشيء مقتضاه، مع اقتناع الجميع أن ما بناه لبنان من معادلات هي ثابتة وغير قابلة للتعديل او التأويل، فالنفط بالنفط، والكل يعلم .

nbn

شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن لبنان لا يتعاطى مع التسريبات الإعلامية بل مع وقائع يفترض أن ينقلها الموفد الأميركي الذي تنحصر اتصالات المسؤولين اللبنانيين به فقط وبالتالي لبنان ينتظر ردا رسميا من هوكشتاين "ليبني على الشيء مقتضاه.

mtv

حتى الان لم يصدر الموقف الاسرائيلي الرسمي من التعديلات اللبنانية على المقترح الامريكي . لكن الاجواء تشير الى ان الجو السلبي هو الطاغي إن في ضوء تصريحات المسوؤلين الاسرائيليين، أو في ضوء تسريبات وسائل الاعلام العبرية. مع ذلك، لبنان الرسمي لا يزال ينتظر تسلم الملاحظات الاسرائيلية على اقتراحاته الاخيرة.

NTV

لبنان في زمن الكوليرا منشأ الوباء سوريا.. فأصيبت عكار بداء الشقيقة وبشهادة مصدقة من وزارة الصحة اللبنانية ثبت وجود حالتين: نازح سوري حمل الجرثومة ونقل العدوى إلى إحدى الممرضات فيما بقي سبب وفاة ابن الأشهر السبعة مجهول لباقي الفحوص المخبرية.

OTV

بعيدا من احتفاليات بعض وجوه القوات اللبنانية بتحديد الرئيس نبيه بري الجلسة الرئاسية المقبلة في ذكرى 13 تشرين، وبغض النظر عن بكائيات البعض شبه اليومية على اطلال الطائف، بعدما افرغته ممارساتهم من مضمونه، ومنها اخيرا محاولة تخيير اللبنانيين بين حكومة فاقدة لوحدة المعايير الميثاقية، او حكومة تستلم البلد في حال الشغور بشكل يتناقض مع الدستور.

LBC

حمل الوسيط الأميركي آموس هوكستاين الملاحظات اللبنانية إلى إسرائيل، ولم يحمل منها حتى الان تعليقها على هذه الملاحظات. تعليقات اسرائيلية جاءت من مسؤولين على شكل تغريدات، وأظهرت الخلافات بين السلطة والمعارضة، لكن لا شيء رسميا إلا بعد أن يتسلم نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، المكلف من رئيس الجمهورية، الرد الاسرائيلي عبر هوكستاين، وما دون ذلك اجتهادات وتحليلات، على رغم أن المواقف غير الرسمية للمسؤولين الاسرائيليين يمكن اعتمادها كمؤشرات

الميادين

أفادت تقارير إعلامية بأن "إسبانيا أقرت مساعدات مالية جديدة إلى المغرب من أجل العمل للحد من الهجرة غير الشرعية".

الجزيرة

أعلنت الحكومة الإيطالية، إصدار مرسوم بشأن تقليل استهلاك الغاز الطبيعي في فصل الشتاء، يقضي بتقليص موسم التدفئة بمقدار 15 يوما، وتخفيض درجة حرارة الهواء في المباني السكنية بدرجة واحدة.

العربية

أعلن البيت الأبيض، أن "الرئيس الأميركي جو بايدن وقع أمرًا تنفيذيًا بشأن خصوصية البيانات الشخصية بين الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي".