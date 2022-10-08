لبنان الحر

إلتقت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة القاضي كلود كرم قبل ظهر اليوم في مقرها الكائن في فردان، وفد صندوق النقد الدولي الذي ضم كبيرة المستشارين القانونيين في الصندوق تينا سورجالياني والخبير الاقتصادي الاول في دائرة الشؤون المالية في الصندوق باتريك دوميت، حيث عقد اجتماع مطول استمر لحوالي الساعتين من الوقت.

صوت لبنان

أشار النائب عبد الرحمن البزري، عبر حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي، الى أنه "من نتائج إنهيار مؤسسات الدولة، وغياب الصيانة للصرف الصحي والمجارير، وإنقطاع الكهرباء والمياه، إنتشار وباء إلتهاب الكبد الفيروسي ودخول الكوليرا إلى لبنان".

radio orient

أعلن السفير التشيكي في لبنان جيري دوليزيل، خلال تقديمه لمستشفى بعلبك الحكومي كمية من الأمصال كهبة رمزية (500 كيس مصل)، أنه "بعد نحو أسبوعين ستصل تجهيزات لقسم عناية الأطفال حديثي الولادة، من ضمن هبة تشيكية قيمتها قرابة 200 ألف يورو للمستشفى".

اذاعة النور

إلتقى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي.

صوت المدى

اعتبرت الهيئة الإدارية لتجمّع رجال وسيدّات الأعمال اللبنانيّين RDCL، بالإجماع أنّه "من الضروري الوصول، ضمن المهل الدّستورية، إلى انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة اللبنانيّة، يعيد الثقة للبنانيّين المقيمين والمغتربين، ويعيد العلاقات الطبيعية مع الدول الصديقة والخليجية على وجه الخصوص.