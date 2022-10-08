يسود الترقّب في بيروت حيال ما ستؤول إليه نتائج المفاوضات حول ترسيم الحدود، إثر الإعلان عن رفض إسرائيل للملاحظات التي وضعها لبنان، في وقت جدّد فيه «حزب الله» تصعيده وتلويحه بالحرب في موازاة الاستنفار الإسرائيلي.

مع عودة «التعقيد» إلى ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، الذي يتضمن تحديد تبعية حقول للغاز أمام سواحلهما، قالت وزارة الخارجية الأميركية، في رسالة رداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، إنها «تعمل على حل الخلافات». وقال المتحدث باسمها نيد برايس، في الرسالة، إن الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، على اتصال بالطرفين، ويعمل على حل الخلافات العالقة. وأكد برايس أن الولايات المتحدة تعتقد أن «التوصل إلى اتفاق دائم أمر ممكن وفي متناول اليد."

في محاولة لسحب فتيل التوتر العسكري بين إسرائيل ولبنان من جراء الخلافات حول ترسيم الحدود البحرية، كثف الوسيط الأميركي آموس هوكستاين جهوده للتغلب على الأزمة والتقدم نحو اتفاق في الأيام المقبلة. وأكدت مصادر في البيت الأبيض أن هوكستاين يجري اتصالات حثيثة مع كل من بيروت وتل أبيب، وقد يعود إلى المنطقة لهذا الغرض. وبحسب مصادر إسرائيلية عليمة، فإن الإدارة الأميركية عبرت للطرفين عن غضبها من تصرفهما.