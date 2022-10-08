جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الخميس، تمسك المجلس والحكومة بنهج السلام العادل والشامل والمستدام الملبي لتطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة .

يستأنف البرلمان العراقي جلساته بجدول أعمال يتضمن فقرات إجرائية، هي عبارة عن مشاريع قوانين مؤجلة، في وقت تستمر فيه الأزمة السياسية الحادة في البلاد على كل المستويات.

أبدى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، استعداده مجدداً للقاء الرئيس السوري بشار الأسد، عندما يحين الوقت المناسب. وقال إردوغان، إن «اللقاء مع الأسد ليس مطروحاً في الوقت الحالي... لكنني لست سياسياً معتاداً على استخدام عبارات من قبيل غير ممكن أو مستحيل... بالتالي عندما يحين الوقت المناسب يمكننا اللجوء إلى خيار اللقاء مع رئيس سوريا أيضاً.