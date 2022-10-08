الديار/هيام عيد

نقلت عن مصادر سياسية مواكبة لمفاوضات ترسيم الحدود قولها أن الضبابية الحالية التي تحيط بمصير مسودة الإتفاق، تحمل مؤشراً أكيداً على تراجع حظوظ توقيع اتفاقٍ في الأسابيع المقبلة، مؤكدةً أن العملية ما زالت تشهد حركة مدّ وجزر وتصعيداً في المواقف السياسية على إيقاع الرفض الإسرائيلي للملاحظات اللبنانية المقدّمة على هذه المسودة، ومشيرةً في الوقت نفسه إلى اهتمام ومتابعة لافتة من قبل المجتمع الدولي، بهذا الملف الذي يحظى بمتابعة خارجية تتمثّل في تأكيد مختلف الجهات الغربية والإقليمية على أهمية إنجاز ملف الترسيم البحري تزامناً مع استحقاقات عدة على الساحة الداخلية، ومن الممكن أن تؤمن عبور لبنان من مرحلة الأزمة إلى مرحلة الإنقاذ.