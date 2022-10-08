روسيا اليوم

الدفاع الروسية: صد محاولات هجوم أوكرانية على عدة محاور وتصفية 400 جندي أوكراني خلال يوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها صدت محاولات هجوم قام بها الجيش الأوكراني على عدة محاور، مضيفة أنه تم القضاء على نحو 400 عسكري أوكراني خلال آخر 24 ساعة. وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية إن كتيبتين للجيش الأوكراني نفذتا محاولة فاشلة للهجوم على محور كوبيانسك (خاركوف)، وقامت القوات الروسية على ذلك المحور بتصفية أكثر من 80 عنصراً أوكرنياً وتدمير مدفع ذاتي الحركة ألماني الصنع مع مخزون للذخيرة عالية الدقة. وأضاف كونشينكوف أن القوات الروسية قطعت الطريق أمام هجوم أوكراني على محور كراسني ليمان (شمال دونيتسك) وحاولت القوات الأوكرانية شن هجوم على محور نيكولايف-كريفوي روغ (خيرسون)، لكنها أجبرت على العودة إلى مواقعها الأصلية، فيما قضت القوات الروسية على أكثر من 300 جندي من المجموعة التكتيكية التابعة للواء 60 مشاة في منطقة خيرسون.