وكالة الأناضول

مناورات أمريكية كورية جنوبية وسط توتر مع بيونغ يانغ

بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، مناورات بحرية مشتركة تستمر يومين في مياه الدولة الواقعة في شرق آسيا. وجاءت المناورات مع تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية في أعقاب إطلاق كوريا الشمالية صواريخ بالستية خلال الأيام الماضية. وقالت هيئة الأركان المشتركة (JCS) في بيان، إن "القوات البحرية للبلدين الحليفين بدأت مناورات بحرية لمدة يومين في المياه الدولية ببحر الشرق." وفي إطار المناورات سيتم إجراء عمليات لمرافقة حاملة الطائرات الأمريكية رونالد ريغان إلى المياه الواقعة جنوب شرق جزيرة جيجو الجنوبية. كما نشرت سيول مدمرة مونمو العظيم وفرقاطة دونغهيه، بينما نشرت واشنطن حاملة الطائرات "يو أس أس شنسلورسفيل" وهي سفينة صواريخ موجهة من فئة تيكونديروغا، و"يو أس أس باري"، ومدمرة صواريخ موجهة من طراز أرلي بيرك، بحسب البيان. وقالت هيئة الأركان: "سنعمل باستمرار على تعزيز قدراتنا التشغيلية الثابتة وموقفنا للرد على أي استفزازات من كوريا الشمالية من خلال هذه المناورات المشتركة التي تضم مجموعة من حاملات الطائرات التي أعيد نشرها في شبه الجزيرة كإجراء لتعزيز القوة التنفيذية للردع الأمريكي الموسع".