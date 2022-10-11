TL

يشهد الاسبوع الطالع حركة لافتة فالاتفاق على الترسيم الحدودي البحري الجنوبي سائر في الاتجاه الصحيح ولبنان باق على شروطه ورد الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين الذي سيصل الى المعنيين اللبنانيين سيحمل معه ايجابيات ولن يكون لبنان محرجاً لتقديم أي تنازل.

المنار

انَ الصهاينةَ على تقلُّبِ مواقفِهم وضيقِ خياراتِهم، وأقوى رسائلِهم كانت الضخَّ المقابلَ للغازِ لتجربةِ الانابيب، فهُم لم يُقدِموا على تجربةِ الضخِّ من البحرِ الى البر، بقاءً تحتَ سقفِ المعادلةِ اللبنانية، بل بَعثوا برسائلَ توضيحيةٍ يؤكدونَ فيها انها ليست عمليةَ استخراجٍ للغاز، لكي لا تَلقى رداً من قبلِ حزبِ الله، بحسَبِ القناةِ الثالثةَ عشرَ العبرية..

nbn

خطفت الحرب الروسية - الأوكرانية الأنظار وتصدرت واجهة الأحداث العالمية بعد دخولها مرحلة الضربات الموجعة والعميقة. موسكو ردت اليوم على تفجير القرم بسلسلة ضربات صاروخية إستهدفت مواقع عسكرية في عمق العاصمة الأوكرانية كييف كما في مدن وسط البلاد بالتوازي مع تأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه كان لا بد من الرد على انفجار القرم ومتوعدا برد أقسى إذا ما إستمرت الإعتداءات على روسيا.

mtv

ماليا، المصارف لن تفتح ابوابَها غدا، وسيكون على الافراد الاستعانة بالصراف الالي لتلبية حاجاتهم، فيما تقتصر خدمة الزبائن داخل المصارف على الشركات.

NTV

إن الرؤساء يفترض ان يكونوا قد دققوا في الملاحظات الاسرائيلية المرسلة بواسطة هوسكتين الى نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وان هذا التدقيق سيكون على المسّودة الاخيرة التي لم تعد محلَّ نزاع الا على بضعِ عبارات لا تقع في الجوهر .

OTV

ان الانشغال الدولي عن لبنان، يقابله اهتمام منقطع النظير بانجاز ملف الترسيم، الذي بلغ في الساعات الاخيرة درجة متقدمة جدا قد تتحول في اي وقت الى نهائية.

LBC

دخلت روسيا وأوكرانيا مرحلة جديدة من الحرب، عسكريًا واستخباراتيًا . فبعد انفجار شاحنةٍ استهدف جسر "كيرتش" الذي يربط شبه جزيرة القرم بالأراضي الروسية، ما أدى إلى تعطيله بشكل جزئي، ردت روسيا اليوم بسلسلة من الهجمات على العاصمة الأوكرانية كييف.

الميادين

تعطّلت مواقع إلكترونية تابعة لعدد من المطارات الأميركية الرئيسية لفترة وجيزة، اليوم الاثنين، في أعقاب هجمات إلكترونية حرّضت عليها مجموعة قرصنة يُعتقد أنّها موالية لروسيا.

الجزيرة

رفض مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الاثنين اتهامات الحكومة البيلاروسية لأوكرانيا بأنها تخطط لشن هجمات ضد بيلاروسيا، بينما نصحت بولندا مواطنيها بضرورة مغادرة بيلاروسيا.

العربية

بعد تعرضها لوابل من الهجمات الصاروخية المدمرة من روسيا، تعهد الرئيس الأميركي، جو بايدن، لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن تزود الولايات المتحدة أوكرانيا بأنظمة جوية متقدمة.