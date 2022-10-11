لبنان الحر

من المحسوم انّ الجلسة الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية والمقرّرة الخميس المقبل، لن تكون أفضل من الأولى في مسارها ونتائجها، بل لعلّها ستعكس مؤشرات اكثر سلبية، مع قرار تكتل لبنان القوي بمقاطعتها احتجاجاً على تحديد موعدها في اليوم الذي يصادف ذكرى عملية 13 تشرين الأول 1990 ضدّ العماد ميشال عون.

صوت لبنان

رأى السياسي خلدون الشريف ان حرب اوكرانيا دفعت الولايات المتحدة الاميركية واوروبا الى التفتيش عن مصادر طاقة، المركزة في البحر المتوسط، واشار الى حاجة اسرائيل الى ضخ المزيد من الغاز لملء حاجة اوروبا، واصبح لها حاجة لزيادة دخلها القومي من الغاز ومن هنا، هناك مصلحة للغرب بزيادة الضغط على لبنان وإسرائيل من اجل الوصول الى ترسيم.

radio orient

الملياردير نجيب ميقاتي يخسر 400 مليون دولار

ذكرت مجلة “فوربس” أن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، خسر 400 مليون دولار من ثروته في نحو سبعة أشهر. وأسس ميقاتي وشقيقه طه شركة “إنفستكوم” عام 1982 لبيع الهواتف النقالة في ذروة الحرب الأهلية اللبنانية، وفي عام 2005 تم طرحها للاكتتاب العام في بورصة لندن.

اذاعة النور

لبنان يتسلّم من هوكشتاين الصيغة النهائية لمسودة اتفاق الترسيم.. وبوصعب: إتفاق تاريخي قد يكون وشيكاً

صوت المدى

وصل منتصف نهار أمس، محمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي وأطراف من الإطار التنسيقي وهم مرشح الأخير لرئاسة الوزراء محمد السوداني ورئيس الحشد فالح الفياض إلى أربيل. ووفق ما تسرب أن الزيارة تهدف إلى لقاء زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني لإقناعه بشأن توصل القوى الكردية الى مرشح واحد لرئاسة الجمهورية.