الجزيرة - السعودية

موسكو تعلن صد هجوم أوكراني جنوب شرقي أوكرانيا

كشفت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات بلادها تصدت لهجوم لنظيرتها الأوكرانية في اتجاه مدينة زابوريجيا، الواقعة جنوب شرقي أوكرانيا. كما ذكرت أن "القوات الروسية تصدت لهجوم للقوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك قرب خاركيف"، مشيرة إلى تدمير 50 جندياً ودبابة واحدة و 9 عربات مدرعة. يأتي ذلك فيما أفادت مصادر أوكرانية بمقتل ما لا يقل عن 17شخصاً وإصابة 49 آخرين، بينهم 6 أطفال، في قصف استهدف زابوريجيا. واشتدت من جديد المواجهات بين القوات الأوكرانية والروسية في مدينة زابوريجيا، التي تبعد بحوالي 125 كيلومتراً عن محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا. وتبادلت كييف وموسكو الاتهامات بقصف المنشأة التي تديرها طواقم عمل أوكرانية، مما ألحق أضراراً بالمباني المحيطة وهدد بوقوع كارثة نووية.