الديار/ هيام عيد

نقل عن الأوساط المواكبة لمفاوضات الترسيم قولها أن تترجم "إسرائيل" تهديداتها ضد لبنان لدفعه إلى التراجع وتقديم التنازلات، فهي تؤكد أن المشهد على هذا الصعيد متقلّبٌ وغير ثابت، نظراً لارتباطه بالمباحثات التي سيقوم بها الوسيط الأميركي مع العدو الإسرائيلي بالدرجة الأولى، لجهة تقديم ضمانات له بالنسبة للمرحلة المقبلة من المفاوضات، خصوصاً وأن لبنان متمسك بكل التعديلات التي تقدم بها على مسودة الإتفاق والتي حملها بدوره هوكستين إلى إسرائيل.

نداء الوطن/ طوني كرم

قال إنه لا يخفي بعض الأسماء «الوسطيين» غياب التواصل الجدي والتباحث في القضايا المطروحة معهم، من قبل غالبيّة القوى السياسيّة المعنية في تفاصيل الإستحقاق، رغم وضوح المنحى بأن المرحلة تتطلب شخصاً توافقياً وسطياً وليس تسووياً، ينطلق من مواقفه المبدئية والثقة الوطنيّة حوله، ليشكل محطّ ثقةٍ دوليّة وعربيّة، تخوله المضي بعملية إنتشال لبنان من الدرك الذي وصل إليه، عبر إعادة الحياة لمؤسسات قادرة على الإستجابة لمتطلبات المواطنين الكبيرة، والتي لا يمكن تحقيقها إلّا من خلال إنتخاب رئيسٍ قادرٍ على التحاور والتواصل مع غالبيّة القوى السياسيّة بعيداً عن الإصطفافات الحزبيّة الضيقة.