روسيا اليوم

السويد: لن نسمح لروسيا بالمشاركة بالتحقيق في حادث "السيل الشمالي"

أعلنت رئيسة الحكومة الانتقالية السويدية ماغدالينا أندرسون، أن ستوكهولم لا تنوي السماح لموسكو بالمشاركة بالتحقيق في العمل التخريبي الذي تعرضت له أنابيب غاز "السيل الشمالي". ونقلت وكالة "AFP" عن أندرسون قولها: "التحقيقات الأولية في السويد سرية، وهذا بالطبع صحيح أيضا في هذه القضية". وأشارت إلى أن، تسرب الغاز حدث في المياه الدولية، وليس في المنطقة الاقتصادية الخالصة للسويد، لذلك قد تكون السفن القادمة من دول أخرى في مناطق انفجارات.

وأضافت: "المنطقة الاقتصادية السويدية ليست منطقة تسيطر عليها السويد، قمنا برفع القيود حاليا وفي المستقبل يمكن للسفن التواجد في المنطقة، هذه هي القواعد". وأكدت أندرسون أن السلطات السويدية، تعد ردا رسميا على رسالة ميشوستين.

وفي وقت سابق، أكدت السفارة الروسية لدى ستوكهولم، أن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، تقدم بطلب إلى أندرسون لمشاركة روسيا في التحقيق في الاعتداء الإرهابي على خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" وأعلن وزير الخارجية الدنماركي يبي كوفود، عزم حكومة بلاده على رفض مشاركة روسيا في التحقيق في الهجوم على "السيل الشمالي" والتعرف على المسؤولين.