الوكالة الوطنية للإعلام

جمعية المصارف: سنتابع الإجراءات التنظيمية والأمنية نفسها

أعلنت جمعية المصارف في بيان، أنه "بما يختص بالأيام المقبلة، ستتابع المصارف الإجراءات التنظيمية والأمنية نفسها، أي الاكتفاء بخدمة الصراف الآلي للأفراد وخدمة الزبائن للشركات في الوقت الحاضر. ويتكفل كل مصرف بالإجراءات التنظيمية الخاصة به ضمن هذا الإطار".

وكالة الأناضول

أردوغان: مخاوف الغرب تجاه الطاقة تزداد مع اقتراب الشتاء

لفت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى أن مخاوف الغرب تجاه أزمة الطاقة والغذاء تزداد بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها لدى مشاركته في حفل أقيم بالمجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد لعام 2022 - 2023.

وقال أردوغان: "أرقام التضخم التي وصلت لأعلى مستوياتها آخر خمسين عاماً تسببت بخلل لدى الجميع بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في الدول الغربية".

وأردف: "خلال لقاءاتي مع قادة الغرب في براغ مؤخراً، رأيتهم يفكرون ملياً في كيفية قضاء الشتاء بسبب أزمة الطاقة والغذاء، فقلت لهم إن تركيا ليست لديها مشاكل بهذا الشأن".