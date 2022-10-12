لبنان الحر

أكد مسؤول في البيت الأبيض، أن "لبنان وإسرائيل قررا إنهاء النزاع الحدودي"، مشيراً إلى أن "اتفاق ترسيم الحدود سيعطي للبنان بداية جديدة للاستثمار".

صوت لبنان

استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي ترافقه المستشارة الدكتورة كارول زوين حيث جرى التداول في الأوضاع العامة وفي مقدمها الاستحقاق الرئاسي.



radio orient

هنأت السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا الشعب اللبناني بإنجاز اتفاق الترسيم وشكرت كل من لعب دوراً بناء في المفاوضات مؤكدة أن هذه الاتفاقية ستُؤمن تنمية حقول الطاقة لمنفعة ومصلحة البلدين.

أضافت: الاتفاق سيطور قطاعات الطاقة ويوفّر الاستثمار الخارجي في لبنان ويؤمّن موارد طاقة للأسواق ويعزز الاستقرار، وعلى جميع الأطراف الالتزام بالاتفاق.

اذاعة النور

السيد نصر الله: ملف الترسيم أمام ساعات حاسمة.. والمقاومة ستنتظر إلى حين التوقيع

كلام السيد نصر الله جاء خلال المهرجان المركزيّ الذي يقيمه حزب الله بمناسبة المولد النبوي الشريف وأسبوع الوحدة الإسلامية، في باحة عاشوراء بالضاحية الجنوبية لبيروت.

صوت المدى

يبدو تراجع الإطار التنسيقي عقب فشل اجتماع اربيل الأخير، عن موعد جلسة اليوم الأربعاء والتي كانت مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، وعجل إخفاق مهمة الوفد الإطاري إلى عاصمة كردستان في المواجهة المؤجلة والمتوقعة مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.