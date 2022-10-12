الديار – هيام عيد

نقلت عن مصادر سياسية مطلعة قولها إن ورشة عمل تقوم بها كل الكتل النيابية في المعارضة، كما المستقلين و"التغيير" من أجل التوصل إلى مقاربة مشتركة، خصوصاً في ضوء الإتفاق على غالبية الثوابت والنقاط والمبادئ السياسية سواء لجهة الإصلاح، أو لجهة الإنقاذ من الوضع الحالي. ومن شأن هذه الورشة أن تقود إلى عملية خلط أوراق للمرشحين الرئاسيين، وفق المصادر، والتي شدّدت على أن الهدف الأساسي هو إنضاج ظروف الإنتخابات الرئاسية، وليس فقط التوافق على تسمية مرشّح واحد بين كل هذه الأطراف السياسية والحزبية.

نداء الوطن- الآن سركيس

رأى أن جميع المعطيات الداخلية والخارجية تدل على وجود ضبابية وسوداوية تحوم فوق الإستحقاق الرئاسي، إذ إن الكتل متعادلة في التعطيل، وظهر هذا الأمر جلياً في جلسة إقرار الموازنة بإفقاد المعارضة النصاب وفي الجلسة الأولى لانتخاب الرئيس، في حين أن الحوار الأميركي - الإيراني لم يصل إلى نتيجة بعد، كما أن التواصل الأميركي - الفرنسي - السعودي بخصوص لبنان لم يبلغ النتائج العملية وسط الغموض السعودي حيال الملف الرئاسي اللبناني.