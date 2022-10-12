الوكالة الوطنية للإعلام

وزيرا دفاع تركيا وروسيا يبحثان قضايا ثنائية وإقليمية

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، قضايا الدفاع والأمن الثنائية والإقليمية، لاسيما في أوكرانيا وسوريا. وشدد أكار على أهمية "إعلان وقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا من أجل منع سقوط المزيد من الخسائر في الأرواح وإعادة إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وهو ما أكده الرئيس رجب طيب أردوغان مرارًا. وبحسب بيان الوزارة، لوحظ خلال الاتصال أن هناك توافق في الآراء بين الجانبين حول وقف إطلاق النار، وتم التركيز على التطورات المتعلقة بعملية شحن الحبوب المستمرة بنجاح (بموجب اتفاق إسطنبول).

وجدد أكار التأكيد على استعداد تركيا الدائم للقيام بما يقع على عاتقها من أجل ضمان السلام في المنطقة، وأن بلاده تحرص على تقديم جميع أنواع الدعم في مسألة المساعدات الإنسانية.