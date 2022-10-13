لبنان الحر

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أن "لا علاقة بين ملف ترسيم الحدود البحرية والملف الرئاسي، ‏مستبعداً وجود خلفيات سياسية استراتيجية خلف اتفاق الترسيم فالمسألة مجرد مصلحة مشتركة بين البلدين"، معتبراً ‏أن “تدخل حزب الله أخّر بإبرام اتفاق الترسيم لا تسهيله، كما يصوّره البعض".‏

صوت لبنان

رأى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل أن حزب الله اعترف بإسرائيل بشكل كامل بإعلان موافقته على اتفاق ترسيم الحدود البحرية.

وعن جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية أكد أننا سنشارك في جلسة الغد لأنها أصبحت مصيرية لمستقبل لبنان.

radio orient

على ايقاع اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية والتهليل له من الاطراف الثلاثة المعنية، لبنان واسرائيل والولايات المتحدة الاميركية المزهوة بانجاز تاريخي من صنع يديها، يمضي المشهد السياسي اللبناني، على امل انقاذ سيأتي من بوابة نفط وغاز حقل قانا الموعود بعد سنوات، علّه ينتشل البلاد من أزمة تسببت بها المنظومة الحاكمة بعدما شفطت اضعاف ما قد يضخّه الحقل المُهلل له.

اذاعة النور

لأن الثروة الوطنيّة هي لكل لبنان، وملك للشعب اللبناني كله، جاءت دعوة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله إلى تشكيل صندوق سيادي تودع فيه العائداتُ المحصلةُ من قبل الدولة الناتجةُ من الأنشطة والحقوق البترولية..

فما هو هذا الصندوق؟ سألنا مدير المؤسسة الوطنية للدراسات والإحصاء الدكتور زكريا حمودان، وأجاب أنّ:"الصندوق السياديّ هو صندوق إستثماريّ يكون لدى الدول التي تملك ثروات كبيرة لذلك فهو يساعد في الحفاظ على الشفافيّة، ولذلك يجب الفصل بين إدارة الدولة وإدارة الصندوق، على الرغم من أنّ معايير الصندوق تضعها الدولة".

صوت المدى

أكدت قيادة العمليات المشتركة، أمس الأربعاء، فرض السيطرة الكاملة على قضاء سنجار، مبينة أن اتفاق المدينة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان ما زال ساري المفعول، داعين إلى تسريع عودة النازحين، مشيرة إلى أن القطعات الأمنية اشتركت في العديد من المهام المتعلقة بتوفير الخدمات إلى المواطنين.