الجمهورية – طوني عيسى

تناول ملف ترسيم الحدود وقال ستكون لحظة التوقيع على اتفاق الترسيم بين لبنان وإسرائيل مفصلية للبنان بكل ما للكلمة من معنى. وعلى الأرجح، ستكون هي النقطة الصفر التي سيبدأ بعدها لبنان بالصعود من قعر الهاوية. وأضاف أنّه عندما يتمُّ التوقيع، سيصبح لبنان فعلاً، عضواً في نادي الدول المصدِّرة للغاز. وعندما يصبح يقينياً أنّ لبنان سيسحب من مخزونات أرضه كميات من الغاز تقدّر قيمتها بمليارات الدولارات، سيصبح سهلاً تعاطيه مع العالم في المسائل المالية والاقتصادية. فوق ذلك سيصبح علاج الأزمة المالية والنقدية والاقتصادية متوافراً ويُفترَض أن ينعكس الاتفاق تحسُّناً في سعر الليرة يدعم الاتجاه نحو حدّ أدنى من الاستقرار الاجتماعي. وهذه التوقعات المتفائلة ليست وليدة تحليلات ولا افتراضات، بل ستكون أمراً واقعاً عندما يتم توقيع الاتفاق، لأنها من انعكاساته البديهية على المستويين الاقتصادي والسياسي. فلبنان ما قبل الترسيم ليس هو نفسه لبنان ما بعد الترسيم. وهذا المناخ الإيجابي، اقتصادياً واجتماعياً، سينعكس استقراراً تلقائياً على المستوى السياسي. وفي الدرجة الأولى، سيكون الرئيس ميشال عون قد أنقذ عهده في اللحظات الأخيرة، وفي بعض الجوانب على الأقل. وتساءل هل سيكافأ الرئيس ميشال عون على إنجاز الاتفاق في عهده؟ وفي معنى آخر، هل القوى الدولية والعربية الراعية لاتفاق الترسيم، ستزكّي اسم رئيس للجمهورية يرتاح إليه الرئيس عون، فيرعى في عهده تطبيق الاتفاق، وقد يتابع المسار نحو تسويات أخرى مشابهة، وتحظى بتوافق داخلي ومباركة خارجية؟ ولذلك، إذا كان خريف 2022 سيشهد استحقاقات مفصلية فعلاً، من الترسيم إلى الانتخابات إلى تشكيل الحكومة إلى بداية النهوض المالي والاقتصادي، فهل يمكن الرهان على منع الطبقة السياسية المقيمة من ابتلاع المليارات الآتية كما ابتلعت المليارات الراحلة؟ وهل من ضمانة لحماية موارد الدولة والشعب في حقل "قانا" وسائر بلوكات النفط التي ستُفتَح تباعاً؟

نداء الوطن – غادة حلاوي

تحدّثت عن تصويت لبنان في الأمم المتحدة وقالت على مدى يومين وأكثر ساد القلق أميركياً وأوروبياً مما سيكون عليه موقف لبنان خلال اجتماع الجمعية العمومية للامم المتحدة المخصص للتصويت ضد روسيا لقرارها ضم مناطق أوكرانية إليها. راجعت سفارة أميركا في لبنان وزير الخارجية عبدالله بو حبيب فكان جوابه ان القرار النهائي مرهون برئيس الجمهورية ميشال عون. كان مطلوباً ان يقدم لبنان قراره الى الدول المعنية وقد خصص اجتماع بعبدا امس الاول لهذا الأمر. لكن في الاساس ووفق ما تؤكد مصادر وزارة الخارجية اللبنانية فالقضية قضية مبدأ لا يحيد عنه لبنان الرافض لهيمنة اي دولة على دولة اخرى. أمس أبلغ لبنان سفراء الدول الغربية المعتمدين في لبنان كما سفراء الاتحاد الاوروبي عزمه على التصويت ضد روسيا في اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة، حيث سيطرح التصويت ضد روسيا بعد الاستفتاء الذي اجرته لضم مناطق اوكرانية الى اراضيها. وفي هذا السياق، كانت السفيرة الاميركية اول من تبلغ بالقرار اللبناني لتعلن عن بالغ تقديرها وتعبّر بالمناسبة عن فائض رضى بلادها بالتوصل الى اتفاق على الترسيم البحري مع اسرائيل. لم يكن متوقعاً في سياق الالتفاف الغربي حول لبنان والاتصال الذي أجراه الرئيس الاميركي جو بايدن بالرئيس ميشال عون أن تخرج الاوضاع عن مسار العلاقة التي سادها التحسن مع الاميركيين. من حيث المبدأ تعتبر الخارجية اللبنانية ان لبنان يدين ضم روسيا لمناطق اوكرانية الى اراضيها كما يدين ضم الضفة والجولان واراضي شبعا المحتلة الى اسرائيل، كما انه يرفض استخدام القوة لحل القضايا العالقة بين الدولتين. لم يجد لبنان نفسه مجبراً على التصويت الى جانب روسيا في قضية مبدئية. ليس قراراً سهلاً تصويت لبنان ضد روسيا الى جانب أوكرانيا ولو كانت القضية قضية مبدأ، لكن القرار لم يأت من فراغ وهو جاء نتيجة مباحثات وأخذ ورد بعدما كان طالب به الاميركي كما الاوروبي، وحضروا مجتمعين الى وزارة الخارجية الاسبوع الماضي فكان جواب بو حبيب ان القرار الفصل هو بيد رئيس الجمهورية ميشال عون ومثله فعل ميقاتي. وفي المرة الماضية ولحظة ابلغ بو حبيب السفير الروسي قرار لبنان ضد الهجوم الروسي على اوكرانيا اكتفى السفير بتبلغ القرار وغادر من دون ابداء أي رد فعل، وكذلك سيكون رد الفعل الروسي اليوم ، لكن في مصالح الدول تكون هناك اعتبارات اقوى تؤخذ في الاعتبار. فالقرار اتخذ ولو كانت هناك تحفظات عليه من قبل المقربين إلى العهد ولكنها لحظة أميركية باميتاز لن يعكر صفوها لبنان ولو كرمى للروس.