الوكالة الوطنية للإعلام

الاتحاد الأوروبي: اتفاق الترسيم إنجاز مهم

رحب الاتحاد الأوروبي في بيان، بـ"الإعلان عن الاتفاق بعد المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بشأن ترسيم حدودهما البحرية"، مشيداً بـ"الروحية البناءة لكل من الطرفين في هذه المهمة، وكذلك بالدور الذي اضطلعت به الولايات المتحدة".

وأشار إلى أن "الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان إنجاز مهم، وسيساهم تنفيذه في استقرارهما وازدهارهما، وكذلك في استقرار المنطقة وازدهارها"، وقال: "نشجع الأطراف على متابعة عملها البناء، بما في ذلك باتجاه التعاون في مجال الطاقة والتنمية الإقليميين، وهذا الأمر أساسي في أوقات التحديات الأمنية الدولية وأزمة الطاقة العالمية".

وكالة الأناضول

بوتين يبدي استعداد روسيا تزويد أوروبا بكميات إضافية من الغاز

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا على استعداد لتزويد أوروبا بكميات إضافية من الغاز الطبيعي "إذا أرادت" الأخيرة ذلك. وأفاد بكلمته في "المنتدى الدولي لأسبوع الطاقة الروسي" المقام في موسكو، أن بلاده "مستعدة لتزويد أوروبا بكمية إضافية من الغاز في الخريف والشتاء". وأضاف: "الكرة في ملعب الاتحاد الأوروبي، إذا أرادوا ذلك فلنفتح الصنبور". وأشار أنه يمكن استعادة العمل في خطوط أنابيب نورد ستريم، ولكن بشرط "استمرار استخدامها وتوفر الأمن". وقال بوتين إن أحد خطوط نورد ستريم 2 "لا يزال سليما"، وبإمكان روسيا نقل حوالي 27 مليار متر مكعب من الغاز عبر هذا الخط". وبالإشارة إلى الدور التركي، قال بوتين إن قوة خطوط أنابيب "قوة سيبيريا" و"السيل التركي" أثبتت فعاليتهما.