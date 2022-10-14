نداء الوطن 14-10-2022

دوري أبطال أوروبا: برشلونة يواجه خطر الخروج

يواجه برشلونة الاسباني المدجج بالنجوم خطر الخروج من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بسقوطه في فخ التعادل مع إنتر ميلان الايطالي 3-3 في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة. في المقابل، لحقت أندية نابولي الايطالي (المجموعة الاولى) وكلوب بروج البلجيكي (الثانية) وبايرن ميونيخ الالماني (الثالثة)، بريال مدريد الإسباني حامل اللقب (السادسة) ومانشستر سيتي الإنكليزي (السابعة).