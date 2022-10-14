TL

وان بحسب معلومات تلفزيون لبنان حضر الى المجلس النيابي ستة وثمانون نائبا, لكن داخل قاعة البرلمان دخل فقط واحد وسبعون نائبا وعليه كان اللا نصاب في وقت كان رئيس مجلس النواب نبيه بري يطلب من الامانة العامة للمجلس ابلاغ نسخة من ترسيم الحدود البحرية الجنوبية اللبنانية لكل من النواب للاطلاع بعد إقراره في مجلس الوزراء.

المنار

لا توافق فلا نصاب في بيروت، والخميس موعد آخر.. اما خميس بغداد فقد حمل للعراقيين رئيسا جديدا هو عبد اللطيف رشيد باغلبية نيابية مريحة، اتبعها بتكليف محمد شياع السوداني بمنصب رئيس الحكومة، ما اراح العراقيين لاعادة انتظام المؤسسات الدستورية، على امل ان يكون فاتحة لتفعيل التواصل والحوار الوطني كحاجة عراقية ملحة.

nbn

قبل أن يغادر القاعة العامة لمجلس النواب اليوم دعا الرئيس نبيه بري إلى جلسة لانتخاب اللجان النيابية في الثامن عشر من الشهر الحالي يليها جلسة تشريعية بحسب معلومات الـNBN.

mtv

ستجول وزيرة خارجية فرنسا اليوم على المسؤولين اللبنانيين لتثمن اتفاق الترسيم من جهة، ولتركز من جهة ثانية على امرين: اهمية انتخاب رئيس للجمهورية في الموعد الدستوري، وضرورة تشكيل حكومة مكتملة الصلاحية.

NTV

أكدت أوساط رئيس حكومة تصريف الأعمال للجديد أنه سيجري إطلاع كل من الوزراء ومجلس النواب على نص اتفاق الترسيم من دون اتخاذ أي قرار بشأنه، لأن إقراره يعني اتفاقا بين لبنان والعدو الذي لا نعترف به كدولة وهذا الأمر ليس واردا بسبب أن أي قرار للاتفاق في مجلس الوزراء يعني التطبيع مع العدو.

OTV

على مسار الترسيم فقد تمكن لبنان وبافضل الشروط ووحدة المواقف من التوصل عبر مفاوضات غير مباشرة مع اسرائيل الى اتفاق على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

LBC

الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين وفي حديث للـLBCI ، قال : "أعتقد أن هذا ليس مجرد اتفاق تاريخي وحسب، بل يمكن أن ينسب إليه الفضل في منع الفوضى والمزيد من الصراع في أنحاء المنطقة، ولأول مرة منذ زمن طويل، لبنان هو الحل للمشاكل لا سببها".

الميادين

شدد الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، على أنّ "موقفنا لم يتغير بضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية"، وذلك خلال لقائه الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ على هامش أعمال القمة السادسة للدول الأعضاء في مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (قمة أستانا).

الجزيرة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، عن استدعاء دبلوماسيين من ألمانيا والدنمارك والسويد، وذلك بشأن حادثة التسرب من خط أنابيب الغاز "نورد ستريم"، الذي يربط روسيا بألمانيا عبر البحر، لافتة إلى "أننا لا نعترف بنتائج التحقيقات التي أجرتها هذه الدول بشأن نورستريم، إلا إذا شاركنا فيها".

العربية

أشار الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، إلى أنّ "تشكيل هيكلية الأمن العالمي ضرورة، وفق فهم جديد أكثر عدلا وإنصافا وتمثيلا"، موضحًا بشأن الصراع الروسي الأوكراني، أنّ "هدفنا مواصلة الزخم المكتسب رغم المصاعب، لضمان وقف نزيف الدماء بأسرع وقت"، مؤكدًا أنّ "السلام بين ​روسيا​ و​أوكرانيا​ سيتحقق عبر الدبلوماسية، لا كاسب في الحرب ولا خاسر من سلام عادل".