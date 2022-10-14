لبنان الحر

أشارت عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائبة ستريدا جعجع، بعد إرجاء جلسة انتخاب رئيس للجمهوريّة، إلى أنّ "النّائب ميشال معوض هو مرشّحنا المطروح حاليًّا".وباركت للّبنانيّين، ترسيم الحدود البحرية، مطالبةً بـ"إنشاء صندوق سيادي، منعًا للهدر والفساد ولحمايةً موارد الدولة اللبنانية".

صوت لبنان

شدد مدير عام شركة "ستاتيستكس ليبانون" وناشر موقع "ليبانون فايلز" الاستاذ ربيع الهبر أن الفراغ الرئاسي طويل جدا، فالمجلس مقسوم عاموديا والخلافات عميقة. وقال المجتمع الدولي مشغول ولديه ما هو أهمّ من لبنان، انتهى من ملف ترسيم الحدود البحرية وهذا ما يهمّه.وأكد الهبر، أنه وفي حال انعقاد الجلسة وبالرغم من كل النتائج والأرقام فما من شيء سيتغير، الفراغ حتمي."

radio orient

علّق رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" ​سامي الجميل​، على إرجاء جلسة انتخاب رئيس جمهورية بسبب عدم إكتمال النصاب في ​المجلس النيابي​، بأنه "ليس هناك مصلحة للبعض بأن بكتمل النصاب، لأنهم حتى الآن لا يعرفون من سينتخبون".

اذاعة النور

شدد نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ علي دعموش على أنه بالثبات والصبر والوحدة والتضامن والتمسك بعناصر قوتنا والالتفاف حول المقاومة نستطيع ليس فقط أن نحمي بلدنا من العدو الإسرائيلي بل أن ننتزع حقوقنا وثرواتنا وأن نحقق الإنجاز تلو الإنجاز والانتصار تلو الانتصار" .

صوت المدى

أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الشيخ ​حسن عزالدين​، الى أن "المقاومة استطاعت أن تنتزع حق لبنان في ​الثروة البحرية​ من العدو الصهيوني، وتحرره كما حررت الأرض التي كانت تحتلها ​إسرائيل​"، معتبراً أنه "لولا موقف المقاومة من حفظ الثروات الوطنية في البحر والبر، لما شاهدنا كل هذه الحركة السياسية والدبلوماسية تجاه لبنان".