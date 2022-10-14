قال مستشار الأمن القومي جايك سوليفان، في سلسلة تغريدات على "تويتر" إن الولايات المتحدة "تقف إلى جانب الإيرانيين". وأضاف أن "العالم يتابع ما يحدث في إيران"، مشيراً إلى عدد من المتظاهرين الأبرياء، بمن فيهم فتاة صغيرة، قُتلوا بالرصاص نهاية الأسبوع.

عمق تقرير المفوضية الأوروبية السنوي حول تقدم تركيا في محادثات العضوية بالاتحاد الأوروبي الأزمة بين أنقرة والتكتل، وأعطى مؤشراً جديداً على استمرار التباعد بين الجانبين. وأعلنت تركيا رفضها لما وصفته بـ"مزاعم الاتحاد الأوروبي الباطلة" حول نظامها الساسي وقراراتها القضائية وإجراءاتها المتعلقة بمكافحة الإرهاب، الواردة في تقرير صدر الأربعاء.

في تطور قد يؤدي إلى تداعيات سلبية على الرئيس الميركي السابق دونالد ترمب، أبلغ أحد الموظفين العاملين لديه "مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)" بأنه نقل صناديق "المستندات السرية" بتوجيه مباشر منه. ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن أشخاص مطلعين على التحقيق أن روايته إلى جانب لقطات من كاميرات المراقبة، تقدّم دليلاً على سلوك ترمب وعلى جرائم محتملة؛ بما فيذلك إخفاء أو إتلاف السجلات الحكومية أو إساءة استخدام المعلومات السرية.