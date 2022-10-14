الجمهورية/ شارل الجبور

تناول موضوع ترسيم الحدود انه يعتبر الترسيم محطة استراتيجية ونقلة نوعية على مستويين أقله: الصراع بين لبنان وإسرائيل، والوضع الداخلي اللبناني، وهذه محطة من المحطات التي يمكن القول فيها أن ما بعدها غير ما قبلها. أما على ضفة الرئيس ميشال عون فيعتبر أن الترسيم يمنحه خروجاً مشرفاً من القصر الجمهوري بعد نكسات وخيبات وإخفاقات كثيرة في عهده وفي طليعتها الانهيار الكبير الذي انزلق إليه لبنان، وإن العزلة التي أطبقت عليه بدءاً من منتصف عهده نجح بفكها في الأيام الأخيرة من ولايته من خلال اتصال الرئيس الأميركي به مهنئاً بإنجاز الترسيم.

نداء الوطن/ باتريسيا جلاد

أوضحت الخبيرة في مجال حكومة النفط والغاز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لوري هيتايان، "أن لبنان تترتب عليه حصة بنسبة 20% من التكاليف في حين أن شركة "توتال" تسدّد نسبة 80% من إجمالي الكلفة". أما في حال اعتبرنا أن "توتال" ستباشر اليوم عملها ولبنان لا يملك الإمكانات المادية للوفاء بالتزامه، فعندها تقول هيتايان، هناك احتمالان أمام لبنان: الأول، حيازة شركة نفطية أخرى على حصة الدولة اللبنانية وهي 20%. الثاني، الإستدانة من شركة "توتال" على أن تحصل دينها من الدولة بعد بدء عملية الإستخراج. لذلك فإن مسار استخراج النفط طويل ومعقد.