روسيا اليوم

لجنة التحقيقات الروسية تبدأ تحرياتها بشأن السفينة والبحارة الروس المحتجزين كرهائن في ميناء أوكراني

أمر رئيس لجنة التحقيقات الروسية ألكسندر باستريكين بإعداد تقرير حول السفينة والبحارة الروس المحتجزين منذ فترة طويلة في ميناء أوكراني. بحسب بيان المكتب الصحفي التابع للجنة التحقيقات.

وجاء في البيان "أصدر رئيس لجنة التحقيقات في روسيا الاتحادية، ألكسندر باستريكين، تعليمات بإجراء تحريات وإعداد تقرير حول صحة المعلومات المتعلقة باحتجاز سفينة روسية مع بحارتها في ميناء أوكراني منذ فترة طويلة".

وكانت وسائل إعلام ووسائل تواصل اجتماعي قد نشرت رسالة مفتوحة من عائلات 65 بحارا روسيا محتجزين كرهائن في ميناء أوكراني تحت حراسة مسلحة.

ووصلت السفينة "فولغا-بالت 225" في أوائل فبراير لإجراء إصلاحات في حوض بناء السفن في مدينة إزميل التابعة لأوديسا، بعد بدء العملية الخاصة، وتم حينها احتجاز الطاقم على متن السفينة.