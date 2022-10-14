الوكالة الوطنية للإعلام

رئيس الجمهورية للبنانيين: لبنان وافق على الصيغة النهائية لاتفاقية ترسيم الحدود وهي تتجاوب مع مطالبنا وتحفظ حقوقنا كاملة والانجاز لم يكن ليتحقق لولا وحدة الموقف وعدم تقديم تنازلات وعدم الدخول في التطبيع

اعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون موقف لبنان بالموافقة على اعتماد الصيغة النهائية التي اعدها الوسيط الأميركي لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وان "هذه الاتفاقية غير المباشرة تتجاوب مع المطالب اللبنانية وتحفظ حقوقنا كاملة".

وشكر الرئيس عون "كل من وقف إلى جانب لبنان في هذا الإنجاز الذي ما كان ليتحقق لولا وحدة الموقف اللبناني وصلابته في مقاومة كل الضغوط، وفي عدم تقديمه أي تنازلات جوهرية، وعدم دخوله في أي نوع من أنواع التطبيع المرفوض."

وكالة الأناضول

ماكرون: لا نريد حربا عالمية

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، إنه بلاده لا تريد "حربا عالمية"، داعيا نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى وقف الحرب واحترام وحدة الأراضي الأوكرانية.

وأضاف ماكرون في سلسلة تغريدات قائلا: "لا نريد حربا عالمية".

وتابع: "نساعد أوكرانيا للمقاومة على أرضها، وليس لمهاجمة روسيا على الإطلاق. يجب على (الرئيس) فلاديمير بوتين وقف هذه الحرب واحترام وحدة الأراضي الأوكرانية".

ومنذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تشن روسيا هجوما عسكريا في جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.