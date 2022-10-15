TL

رسميا اعلن لبنان على لسان رئيس الجمهورية موافقته على اتفاق الترسيم الحدودي البحري الجنوبي بين لبنان واسرائيل عبر المفاوضات الشاقة غير المباشرة لتي قادها الوسيط الرئاسي الاميركي اموس هوكشتاين الذي اكد ان الاتفاق تم بعد تلبية الشروط والاحتياجات اللبنانية على الصعيدين الأمني والاقتصادي واستيفاء الشروط الامنية الاسرائيلية.

المنار

في تقدير الفرنسيين، فإن ما جرى على صعيد الترسيم انجاز للبنان يجب استتباعه بحسب وزيرة الشؤون الخارجية الفرنسية بخطوات ضرورية.. فتحدثت الى الرؤساء اللبنانيين باسم الصداقة التي تسمح لها كما قالت أن تحذرهم من الفراغ الذي لا يمكن احتماله في هذه الظروف وضرورة الذهاب لتشكيل حكومة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية..

nbn

ان رئيس مجلس النواب نبيه بري شدد على أن النص الأميركي المقترح بشأن ترسيم الحدود البحرية لا يستلزم نقاشا في مجلس النواب لأنه ليس اتفاقا مع كيان الإحتلال.

وخلال لقائه وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا ضمن جولتها على الرؤساء الثلاثة شكر الرئيس بري لفرنسا الدور الذي لعبته وتلعبه لمساعدة لبنان على تجاوز ازماته لا سيما منذ زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون الأولى للبنان والدور الذي لعبته أيضا بما يتعلق بترسيم الحدود البحرية الجنوبية وتلبية شركة توتال لمطالب لبنان في البدء بأعمال الحفر والتنقيب بأسرع وقت ممكن.

mtv

بات من شبه المؤكد ان لا حكومة في الايام السبعة عشرة المتبقية من عهد الرئيس عون. فرئيس الحكومة المكلف غير مستعجل، لا بل يتعمد عدم الاستعجال، وهو يؤكد لمن يلتقيهم ان لا حكومة ستشكل في عهد ميشال عون. في المقابل، الرئيس عون والتيار الوطني الحر يريدان حكومة.

NTV

طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قوة دعم فرنسية لمؤازرة لبنان في حل ملف النازحين وإعادتهم إلى بلادهم أما رئيس مجلس النواب نبيه بري فأخذها في جولة بين الملفات، من الانتخابات الرئاسية والحكومية، إلى التشريعات الإصلاحية المنجزة والموصى بها من قبل صندوق النقد لكن الوزيرة كانت مستمعة أكثر منها متكلمة واختصرت جولتها بمؤتمر صحافي عقدته على أرض المطار المحايدة عن المقار الرسمية وقالت للبنانيين: الاستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري.. فصل تحقيقات المرفأ عن ضغوط السياسة.. الترسيم لحظة تاريخية لفرنسا ومن خلفها شركة توتال.. أما ملف النازحين فعقدته على حبل الحل السياسي.

OTV

شدد الرئيس الجمهورية العماد ميشال عون على العمل من اجل انجاز الاستحقاق الرئاسي، فضلا عن تشكيل حكومة جديدة لا سيما وان الوقت لا يعمل لمصلحة لبنان. وطلب الرئيس عون من الوزيرة كولونا، مساعدة فرنسا في موضوع إعادة النازحين السوريين الى بلادهم بعدما بات عددهم يفوق المليوني شخص في لبنان، والذين يعيشون في ظروف صعبة ايضا بسبب عدم قدرة لبنان على تأمين الاحتياجات اللازمة لهم، وقد ظهرت اخيرا إصابات الكوليرا في عدد من مخيمات ايوائهم، إضافة الى المشاكل الاقتصادية والمعيشية والأمنية التي يسببها هذا العدد الضخم من النازحين.

LBC

ما بعد الترسيم مع إسرائيل، هل يفتح ملف الترسيم مع سوريا، خصوصا أن هناك حدودا بحرية متنازعا عليها معها؟

إلى أن يأتي الجواب عن البلوكات شمالا، فإن لبنان يحاول تسريع آلية التنقيب ولاسيما مع توتال.

الميادين

دان المتحدث باسم الوزارة ​الخارجية الإيرانية​ ناصر كنعاني، تصريحات الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، الداعمة للاحتجاجات التي تشهدها إيران في أعقاب وفاة الشابة ​مهسا أميني​، ووصفتها بأنها "تدخلية".

الجزيرة

أشار الرئيس البيلاروسي ​ألكسندر لوكاشينكو، إلى أن "على الغرب أن يكون حذرا وألا يدفع الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ إلى الزاوية"، محذراً من أن "موسكو لديها أسلحة نووية وتجاوز الخطوط الحمراء التي وضعها بوتين سيكون خطأ".

العربية

أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، "أننا نعمل الآن على إعداد أنظمة دفاعية مختلفة، لمواجهة الطائرات الإيرانية المسيّرة". ومنذ يومين، اشار ​وزير الدفاع الأوكراني​ إلى "اننا استلمنا منظومة دفاع جوي ألمانية ونتوقع استلام منظومة ناسامز الأمريكية في وقت قريب".وكانت قد أكدت ​وزارة الدفاع الأوكرانية​، "اننا سنسعى للانتقام بعد الضربات الصاروخية الروسية التي استهدفت مختلف أنحاء أوكرانيا، والتي تسببت في سقوط ضحايا وحدوث دمار".