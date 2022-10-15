لبنان الحر

اعتبر رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع، ان "ما يطرح من توافق وتسوية حول هوية الرئيس العتيد يعني أن الحلول لن تكون متاحة بالنسبة للأزمة التي نعيشها وسيبقى الوضع على ما هو عليه من انهيار وفشل وأزمات، وهذا مردّه لسبب بسيط وهو أن نظرة من يطالبون بالتوافق، بالنسبة لكيفيّة قيام الرئيس بإدارة الدولة والمواصفات التي يملكها، تتناقض تماماً مع نظرتنا.

صوت لبنان

يعتقد النائب وائل ابو فاعور أن الوتيرة الحالية تؤكد الذهاب الى فراغ رئاسي لأن هناك عدد كبير من الكتل لم يحسم قراره بعد وخاصة مع التيار الوطني الحر وحزب الله.

وقال"لا نملك ترف الوقت وان لم يكن هناك من مبادرة محلية لا يمكن استقطاب الخارج ولا اعتقد ان اي طرف دولي سيضع اي اسم على الطاولة."وختم "منفتحون على أي نقاش ويجب التحاور بالخيارات."

radio orient

شدد النائب وليد البعريني على أنه ما من رئيس لكتلة الاعتدال الوطني و"هذا اتفاقنا منذ البداية ونحن على توافق وتعاون دائم."وكشف: "اجتمعنا مع النواب عبد الرحمن البزري وسجيع عطيه ونعمة افرم وغيرهم من أجل الاتفاق على وضع ورقة تحمل عبارة "لبنان الجديد" في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية."وقال البعريني "في حال ظهرت كتلة وسطية في البرلمان عندها ستضم كتلة الاعتدال وبعض النواب المستقليين أي نحو 15 نائبا وفي كانت كتلة تغييرية قد نصل مع التغييرييت الى 27."

اذاعة النور

ألقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة، أشار فيها إلى أن "البلد اليوم مكشوف، والناس في أسوأ حالاتها، والمصالح الأساسية للبلد مهددة والأسواق مصادرة والفوضى بلا قواعد وودائع الناس منهوبة والنظام الاقتصادي أشبه ببالوعة والنظام النقدي بمثابة عش دبابير، والقطاع العام فارغ، والقطاع الخاص جمهوريات ومتاريس، وحضور الدولة معدوم، والناس حيارى وجيش العاطلين عن العامل مخيف".

وأضاف، "ما يجري في الأسواق أشبه بحرب أهلية، والمطلوب إنقاذ البلد، والرحمة بالناس، ولا حلول من دون حكومة قوية ولا دولة قوية دون تضامن وطني".

صوت المدى

دعا رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ الى عقد جلسة عامة في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 18 تشرين الاول 2022 وذلك لانتخاب اميني سر وثلاثة مفوضين واعضاء اللجان النيابيه وسيلي هذه الجلسة جلسة تشريعية.