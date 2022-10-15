بعد يوم واحد من توثيق هجومه على حي الشيخ جراح وإشهاره مسدساً لتهديد شبابها وصراخه على الجنود "أطلقوا الرصاص عليهم"، توجه عضو الكنيست اليميني المتطرف، ايتمار بن غفير يوم الجمعة إلى رئيس الوزراء، يائير لبيد، ووزير دفاعه، بيني غانتس، طالبا تغيير أوامر إطلاق الرصاص في الجيش الإسرائيلي وتسهيلها بحيث لا يعود الجنود يشعرون بأنهم مكبلون في الدفاع عن حياتهم وعن أمن الدولة.

كُشف النقاب عن عدة وثائق في أرشيف الجيش الإسرائيلي تبين أنه استخدم الأسلحة الكيماوية والبيولوجية خلال حرب 1948، شملت تسميم آبار المياه في عدة بلدات فلسطينية. واتضح أن القادة الإسرائيليين السياسيين والعسكريين وبعض العلماء كانوا شركاء في القرار، وخططوا حتى لتسميم المياه في القاهرة وبيروت، ولكنهم تراجعوا واكتفوا بتسميم الآبار في فلسطين.

استشهد فلسطينيان أحدهما طبيب برصاص الجيش الاسرائيلي في عملية عسكرية في جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة على ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس. وأصيب خمسة أشخاص من بينهم مسعفان، وفق المصدر نفسه.