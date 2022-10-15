اضطرت السلطات الإيرانية إلى التراجع أمام اعتراضات نسوية ظهرت غداة محاولة لاستخدام صور شخصيات نسائية معروفة، في النزال الدائر في مختلف أنحاء البلاد غداة وفاة الشابة مهسا أميني في أحد مراكز الأمن في طهران. وأفادت وسائل إعلام محلية وأجنبية، بأن جدارية رُفعت في وقت مبكر الخميس، عند ساحة وليعصر، عليها صور لعشرات السيدات المعروفات في الشؤون الثقافية والرياضية والاجتماعية في إيران.

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إنه أعطى هو ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، تعليمات بالبدء فوراً في الأعمال المشتركة لإنشاء المركز الدولي لتوزيع الغاز في تركيا، وطلبت أنقرة دعم قطر لإنشاء المركز، فيما أعلنت فرنسا أن هذه الخطوة لا معنى لها؛ لأن أوروبا تريد تقليص اعتمادها على المحروقات القادمة من روسيا.

قال دبلوماسيون لوكالة الأنباء الإلمانية، أمس الجمعة، إن سفراء الاتحاد الأوروبي وافقوا بالإجماع على مهمة تدريب عسكرية لنحو 15 ألف جندي بالقوات المسلحة الأوكرانية. وكان بوريل قد طرح فكرة تدريب القوات الأوكرانية في أغسطس (آب) الماضي. وقد تشمل المهمة تدريبات في مجالات مثل اللوجستيات والحماية من الأسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية. ومن المقرر أن يوافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رسمياً، الإثنين المقبل في لوكسمبورغ، على القرار الذي اتخذخ سفراء دول التكتل الـ27 أمس.