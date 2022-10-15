كشف وزير الطاقة والمياه وليد فياض عن رغبة قطرية في الدخول إلى التحالف للتنقيب عن النفط في البلوكين 4 و9، لتصبح قطر الشريك الثالث لشركتي "توتال" "وأيني" في هذين الحقلين.

أجرت وحدات من القوى البحرية والدفاع الساحلي في الجيش السوري وقوات الأسطول البحري الروسية، مناورة تكتيكية مشتركة في منطقة المياه في قاعدة مرفأ طرطوس. ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر ميداني أن "التدريب على المناورة جرى على عدة مراحل، وجاء في إطار تنفيذ الحلقات الرئيسية للإجراءات العملية لمواجهة الهجوم على الميناء البحري".

أفادت وكالة تونس أفريقيا، أن وحدات خفر السواحل التونسية في ولاية المهدية عثرت على 15 جثة، من بينهم مهاجرون أفارقة، وبحسب مصدر من الحرس البحري، جرى انتشال أكثر من 15 جثة.