الجمهورية/ مرلين وهبة

كثرت التحليلات والافتراضات لسيناريوهات ما بعد الترسيم. فالبعض هلّل له والبعض الآخر اعتبره مؤامرة مدروسة، وهناك من اعتبره نصراً مسروقاً من "بطل الترسيم" الحقيقي، وتكرّ السبحة... إلا أن الأمر المفروغ منه، بغض النظر عن هوية "مهندس الترسيم"، أنّ "الصفقة الاتفاق" التي تمّت بين الجانبين اللبناني والاسرائيلي، في ما يخص ترسيم الحدود البحرية، هي صفقة مربحة للبنان في التوقيت وحتى في المكاسب، خصوصاً أنها كانت برعاية وبمباركة أميركية، ولا شك في أنها أتت في الوقت المناسب، أي في عزّ العاصفة الاقتصادية، وفي وقت كان لبنان لا يرجو فقط، بل يستجدي خشبة خلاص منعاً من الغرق.