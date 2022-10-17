نداء الوطن 13-10-2022

مستشعر صالح للأكل يكشف الطعام الفاسد

إبتكر العلماء مستشعراً صالحاً للأكل يمكنه اكتشاف ما إذا كان طعامك المجمّد قد ذاب ثم أعيد تجميده، وبالتالي يُحتمل أن يكون ملوثاً. وتمّ إنتاج المستشعر الصغير الحجم من شمع العسل والملفوف الأحمر والملح، والهدف منه الحدّ من حالات التسمم الغذائي. وبشكل عام، يُعتبر من غير الآمن تناول الطعام الذي تمت إذابته ثم إعادة تجميده لاحقًا وخصوصاً اللحوم والدجاج، ما يسبب تكاثر البكتيريا الضارة والملوثة والتي تشكل خطراً على الإنسان. لذلك لا يجب إعادة تجميد أي طعام بقي خارج الثلاجة لمدّةٍ تزيد عن الساعتين. وفي السياق يقوم هذا الجهاز بكشف الحالة التي تمّ خلالها توضيب الطعام وحفظه قبل طهيه. وفي التفاصيل، يحتوي المستشعر القابل للأكل والملتصق بقطعة الطعام على فتحتَين، في الأولى ماء وملح طعام، وفي الثانية عصير الملفوف الأحمر. وعند ذوبان القطعة يُرسِل الخليط الأول ذبذبات كهربائية إلى العصير فيتغيّر لونه من الأحمر إلى الأزرق. ويمكن استخدامه من أصحاب المطاعم وعمّال مصانع اللحوم والدجاج ومرتادي المطاعم.