TL

ستة عشر يوما فقط تفصل لبنان عن نهاية ولاية الرئيس العماد ميشال عون وكل المؤشرات تتصاعد في اتجاه شغور رئاسي وجمود حكومي حتى الساعة وسط معلومات تشير الى أن حصول اي اتفاق محتمل على صيغة حكومية في الأيام العشرة الأخيرة من المهلة الدستورية من شأنه أن يثير إشكالية حيال امكان مثول الحكومة من عدمه امام مجلس النواب لنيل الثقة في الوقت الذي يكون فيه المجلس هيئة انتخابية دائمة حكما ولا يمكنه القيام بأي عمل آخر قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

المنار

برغم عبارات التجميل للمبعوث الاميركي "آموس هوكشتاين" خلال ظهوره الاخير على الاعلام العبري حين اعتبر أن الكيان الصهيوني ربح في الترسيم كما لبنان، فان الشعور بالهزيمة بقي مسيطرا عند من هو خبير بالمياه وما فيها.

وزير الطاقة السابق في كيان الاحتلال "يوفال شتاينتس" وصف الاتفاق بالاستسلام المخزي حيث تنازلت اسرائيل عن مساحة بحرية تعادل 17 ضعف مساحة تل ابيب ، فيما اللبنانيون لن يتخلوا عن كيلومتر واحد بحسب المسؤول الصهيوني.

nbn

حراك برلماني في أجندة الأسبوع الطالع من خلال جلسة تشريعية الثلاثاء يسبقها انتخاب مطبخ المجلس النيابي وجلسة انتخابية الخميس على نية رئيس جمهورية جديد. لكن حتى الآن تبدو خارطة الاستحقاق الرئاسي على حالها والتنقيب عن رئيس يحتاج إلى توافق.

mtv

بعد الترسيمِ لن يكون كما قبلَه. إنه الإنطباعُ الذي يتكوّن عند من يتابع المشهدَ السياسيّ هذه الأيام. فعلى الصعيد الحكومي ثمةَ ضغوطٌ تُمارَسُ واتصالاتٌ تُجرى لتحريك الملفِ المُجمّد، ولتشكيل حكومةٍ تتولى إدارةَ مرحلةِ الشغورِ الرئاسي. لذلك برزت منذ يومين صيغةٌ يُعمَلُ عليها لاستيلاد حكومةٍ قبل الحادي والثلاثين من تشرين الأول.

NTV

كشف نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب لقناة "الحرة" أن تسليم الرسائل بين لبنان وإسرائيل قد يحصل في السادس والعشرين أو السابع والعشرين من الشهر الحالي تحت علم الأمم المتحدة وعن الجانب اللبناني الذي سيوقع على هذه الرسالة قال بوصعب: إن هذا القرار يتخذه رئيس الجمهورية الذي سيختار الفريق.

OTV

اما وقد تحقق انجاز الترسيم البحري، وفي انتظار وضع اللمسات الاخيرة خلال ايام، قبل بدء عملية التنقيب، وفي وقت يترقب اللبنانيون الاجراءات التي ستتخذ منعا لسرقة ثروة النفط والغاز كما نهبت سائر ثروات لبنان، تقدم الاستحقاق الرئاسي الى المرتبة الاولى على سلم الاولويات اللبنانية

LBC

الحديث عن مؤتمر حوار لبناني - لبناني في سويسرا، غير دقيق، وهو لا يتعدى حتى الساعة عشاء يقام في السفارة السويسرية في بيروت، يضم كل الاحزاب وممثلي البرلمان، ومن بينهم حزب الله، وهو عشاء لا يحمل طابعا رسميا، ومبدئيا لا خطط لتحويله الى حوار لاحقا في جنيف.

الميادين

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، إنّ بكين تمكنت من السيطرة الكاملة على هونغ كونغ، وستمضي قدماً في النهج ذاته في تايوان.

الجزيرة

عن الخارجية الإيرانية: دعم الرئيس الأميركي للاحتجاجات في إيران مرفوض كليا وتدخل سافر في شؤوننا

العربية

الخارجية الصينية تدعو رعاياها في أوكرانيا إلى المغادرة بأسرع وقت