لبنان الحر

أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع, أن "القوات اللبنانية" لن تقبل برئيس جديد للجمهورية شو ما كان وكيف ما كان، وما من أحد يريد رئيس تحدٍ بل جلّ ما نطلبه رئيساً يمكنه البدء بعملية الانقاذ المطلوبة بعد أن وصل لبنان الى هذه الحالة السيئة

صوت لبنان

اشار وزير الخارجية عبد الله بوحبيب ان وزير الطاقة يعمل مع مصر والاردن والجزائر في ما خص الكهرباء وهناك ليونة في الموقف الغربي تجاه عودة النازحين ولكنها ليست كافية

radio orient

شارك وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام في اجتماع صندوق النقد الدولي لوزراء ومحافظي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، مع المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا غيوريغيا.

اذاعة النور

أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أننا "نريد رئيسًا للجمهورية يحقق مصلحة البلاد ولديه "رِكب" و لا يأمره الأميركي فيطيع، بل يُطيع المصلحة الوطنية".

صوت المدى

ركّز نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشّيخ نعيم قاسم، على أنّ "التّجارب في لبنان قد أثبتت أنّ المقاومة ركيزةٌ أساسيّةُ من ركائز لبنان واستقراره، ومن ركائز قوّة لبنان وتحصيل حقوقه، فلقد حرّرت المقاومة الأرض بثلاثيّة الجيش والشعب والمقاومة، وسُجّل انتصار في العام 2000 لم يُسجَّل مثله في كلّ المنطقة خلال فترة الصّراع مع العدو الإسرائيلي".