تعرضت بيلفورود الروسية، المتاخمة لأوكرانيا، لقصف جديد أمس أسفر عن إصابة 4 اشخاص على الأقل، ويأتي القصف غداة هجوم في قاعدة عسكرية بالمنطقة نفسها، تسبب في مقتل 11 شخصاً واصابة 15 آخرين السبت.

قال الرئيس الاوكراني، فولوديمير زيليينسكي ان الوضع العسكري قرب باخموت هو "الأصعب" حالياً في شرق أوكرانيا بعد أيام من اعلان القوات الموالية لروسيا اقترابها من المدينة.

قالت وزارة الدفاع الروسية، امس ان قواتها تصدت لمحاولات من القوت الأوكرانية التقدم في مناطق دونتيسك وخيرسون وميكولايف وكبدتها ما وصفتها بخسائر فادحة. وقالت روسيا انها تواصل غاراتها الجوية على اهداف عسكرية وعلى منظومة الطاقة في أوكرانيا باستخدام أسلحة بعيدة المدى دقيقة التوجيه.

قالت وزراة الدفاع في مينسك أمس ان ما يقل قليلاً عن 9 الاف جندي روسي سيتحركون في بيلاروسيا ضمن اطار الحشد الإقليمي للقوات لحماية حدودها.

تسبب الحريق الذي اندفع في سجن" ايفين" بطهران مساء السبت وتواصل حتى صباح أمس(الاحد) في سقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح.

حذرت واشنطن من ان طهران تتحمل مسؤولية سلامة المواطنين الاميركيين المحتجزين في سجن "ايفين"، وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، ان إيران تتحمل المسؤولية الكاملة عن سلامة مواطنينا المحتجزين من دون وجه حق الذي يجب إطلاق سراحهم فوراً، مضيفاً ان واشنطن تتابع بشكل عاجل التقارير عن الحادث.

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية ان باريس تتابع "بأكبر قدر من الاهتمام مصير الفرنسيين المعتقلين قسراً في سجن "ايفين".

خرجت تظاهرات في باريس الاحد احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة، فيما افيد بان 27،3 في المئة من محطات الوقود تعاني من نقص البنزين، وقدرت الشرطة مشاركة نحو 30 ألف شخص من جميع انحاء فرنسا فيها.

اعتبر الرئيس إبراهيم رئيسي أمس، ان نظيره الأميركي جو بايدن يحرص على "الفوضى" في الجمهورية الإسلامية وذلك تعليقاً على تصريحاته الداعمة للاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا اميني.

انطلقت اعمال المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني في بكين، امس الاحد، بخطاب للرئيس شي جينبينغ دافع فيه عن أدائه خلال السنوات الخمس الماضية وحدّد أولويات المرحلة المقبلة، ويتجه شي للفوز بولاية ثالثة تكرس قيادته وتجعله اقوى زعيم للصين منذ ماوتسي تونغ.

أعلن مستشار الامن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان أمس، ان الرئيس الأميركي جو بايدن ليس لديه أي نية للقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال قمة مجموعة العشرين المقررة الشهر المقبل في اندونيسيا.