نظم آلاف من أنصار قوتين متنافستين من المعارضة التونسية واحدة من أكبر الاحتجاجات حتى الآن ضد الرئيس قيس سعيد أمس، نددوا فيها بتحركاته لتعزيز سلطته السياسية بينما يتصاعد الغضب الشعبي في البلد بسبب نقص الوقود والغذاء.

هزت فضيحة فساد مالي ضخمة للعراق، أمس، بعد الإعلان عن اختفاء 3.7 تريليون دينار، من أموال الضرائب والجمارك فيما يعد من أكبر الجرائم المالية في البلاد، وتفجرت الفضيحة بعد أن كشف وزير النفط إحسان عبد الجبار عن السرقة المهولة، وقدم طلباً لرئيس الوزراء بإعفائه من شغل منصب وزارة المالية بالوكالة.

نفذت مقاتلات روسية سلسلة غارات جوية بالصواريخ الأحد، استهدفت محيط مدينتي عفرين وأعزاز ومقراً عسكرياً تابعاً لفصائل المعارضة الموالية لأنقرة في منطقة العمليات التركية (غصن الزيتون) شمال غربي حلب ما أدى إلى مقتل عدد من العناصر وجرح آخرين.

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، الأحد، بتدخل مصري من أجل وقف التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية