نداء الوطن – ألان سركيس

قال إنّ الملف اللبناني يدخل من ضمن الأزمة الكبيرة في المنطقة، خصوصاً أنّ تداعيات ملف ترسيم الحدود كادت تشعل الحرب بين "حزب الله" وإسرائيل، لكن نجاح الوساطة الأميركية عطّل صاعق التفجير. إذ أدخلت الحرب الروسية - الأوكرانية الكرة الأرضية في دائرة الأزمات، فمفاعيل هذه الحرب لم تتوقف على أوروبا الشرقية وروسيا بل طالت الجميع وسط تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام السلاح النووي وخطر البرد القاتل الذي يهدّد أوروبا. وقد ساهمت حاجة أوروبا والغرب إلى الغاز في تسريع الإتفاق البحري بين لبنان وإسرائيل، وهذا الأمر قد يمنح لبنان استقراراً لسنوات عدّة لأن الشركات العالمية العاملة في حقل الغاز والنفط لا تعمل في ظل الأزمات والحروب، من هنا فإنّ لبنان بات محطّ أنظار الدول الكبرى. ومن جهة ثانية، فإن الروسي لا يزال يتحدث بالعموميات ويدعم أمن لبنان واستقراره، كذلك لا تخفي الدبلوماسية الروسية غضبها على لبنان الرسمي بسبب مواقفه الموالية للسياسات الأميركية وعدم دعم الموقف الروسي في الحرب الأوكرانية، لكن هذا الأمر لن يعكّر صفو العلاقات لأنّ موسكو أكثر من يعرف التركيبة اللبنانية وخصوصيتها.

اللواء – غاصب المختار

تناول موضوع تأليف الحكومة وقال خلافاً لما يتردد في العلن لدى القوى السياسية عن إقفال باب التشاور حول تشكيل الحكومة والتركيز على الإنتخابات الرئاسية، أكدت مصادر معنية بالوضعين الرئاسي والحكومي أنّ كلام الكواليس مختلف عن الكلام المباح، وأنّ المعطيات التي لديها تؤكد أنّ المسعى قائم ومستمر من أجل تشكيل الحكومة وقبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، منعاً لحصول إشكالات دستورية وخلافات وانقسامات سياسية إضافية خطيرة، تشل حكومة تصريف الاعمال اكثر في حال تسلمت مقاليد السلطة وصلاحيات رئيس الجمهورية. وأضافت المصادر: أنّ التركيز الداخلي الهادىء، والخارجي العلني والهادىء، يتم بالتوازي على الاقل، على تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس الجمهورية، كذلك أوضحت أنّ هناك معطيات تؤكد عدم استبعاد تشكيل الحكومة قبل نهاية ولاية الرئيس عون ولو بيوم واحد، نتيجة الضغط المتزايد الداخلي والخارجي. وقالت المصادر: لا يمكن أن "تمشي" حكومة تصريف الاعمال في حال الفراغ الرئاسي، حتى لو كانت مؤهلة لتسلّم مهام وبعض صلاحيات الرئاسة الاولى، نتيجة الخلافات السياسية والدستورية المستحكمة. وهذا الامر واضح من المواقف العلنية للقوى السياسية الاساسية. وفي السياق، تشير مصادر نيابية سابقة كانت من ضمن الفريق الاساسي للتشريع في المجالس النيابية السابقة ومصادر حقوقية ودستورية، إلى أنّ مهل انتخاب رئيس الجمهورية لا تسقط والفقرة الثانية من المادة 49 من الدستور هي الاصل والاساس، وبالتالي يجب توالي الدورات الانتخابية من دون انقطاع حتى انتخاب رئيس، والمجلس يجب أن يتحول إلى هيئة ناخبة حتى انتخاب الرئيس مهما بلغ عدد الدورات الانتخابية ولحين الانتخاب من دون انقطاع.