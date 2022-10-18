TL

قبل 15 يوما تماما من نهاية ولاية الرئيس العماد ميشال عون ، حلت الذكرى الثالثة اليوم لانتفاضة 17 تشرين الأول 2019 التي تفجرت تحت وطأة انهيار مالي واقتصادي واجتماعي لم يعرف لبنان مثيلا له في تاريخه.

المنار

ثلاث سنوات مرت وتشرين الذي سرقه البعض ما زال يؤسر به كل لبنان، ويدار بتغريدة من سفير او تعليمة من هنا او هناك..

nbn

اسبوعان فاصلان قبل دخول لبنان في فلك إنتهاء ولاية رئيس الجمهورية الأمر الذي أعاد ملف التأليف الحكومي مجددا إلى دائرة الضوء بالتوازي مع الدعوة التي وجهها رئيس مجلس النواب نبيه بري لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية الخميس المقبل.

إلا أن عملية إعادة الدفع نحو الولادة الحكومية ما زالت غير مضمونة النتائج فيما من المنتظر أن تحصل إتصالات إضافية لبلورة مخرج وفق مبدأ تراجع كل طرف خطوة الى الوراء لكي لا يكون حراك الربع الساعة الأخير لرفع العتب فحسب.

mtv

على الصعيد الحكومي المساعي مستمرة لازالة الجليد على طريق بعبدا- السراي. ولفتت اليوم زيارة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الى السراي ، حيث التقى رئيس الحكومة المكلف. لكن رغم المساعي المبذولة فان التشكيلة الحكومية لا يبدو انها ستخرج قريبا من عنق الزجاجة، اذ ان معظم الافرقاء يتبعون سياسة حافة الهاوية، وهم على الارجح ينتظرون الايام الاخيرة من العهد لانجاز التشكيلة، هذا اذا تمكنوا او مكنتهم الظروف المعقدة والعوامل المتداخلة من ذلك.

NTV

أطل السابع عشر من تشرين بطبعته الثالثة، وسط حضور محدود شعبيا ونيابيا من صناعة الساحات حضرت قبضة الثورة وغاب بحر الثوار مع تأكيد أن دورهم سيتطلب الحضور الأوسع في المراحل المقبلة

OTV

في مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، أي في 17 تشرين الاول 2019، كثيرون ظنوا أو تمنوا، أن يمضي الرئيس العماد ميشال عون ما تبقى من ولايته الرئاسية، وحيدا معزولا في قصر بعبدا، مقطوعا عن الشعب والعالم، وفاقدا لأي قدرة على الحراك السياسي.

LBC

كشف النائب آلان عون أن لا تغيير في هيئة مكتب المجلس، والقديم باق على قدمه والجميع سيساهم من حصته في اللجان لمصلحة التوافق وتمثيل الكتل الغائبة.

الميادين

دعا ​الإتحاد الأوروبي​، القوات الإثيوبية إلى "وقف فوري لهجماتها في تغراي".

الجزيرة

اعلنت ​ألمانيا​ عزمها فرض غرامات قيمتها 5.125 مليون يورو(5 ملايين دولار) على المسؤولين عن تطبيق "تليغرام" للمراسلة، "لعدم التزامهم بالقانون الألماني".

العربية

كشفت مساعدة ​وزير الخارجية الأميركي​ لمكتب الحد من التسلح مالوري ستيوارت، خلال اجتماع للجنة الأولى للأمم المتحدة المعنية بنزع السلاح، أن "الولايات المتحدة مستعدة للتفاوض على وجه السرعة بشأن صيغة جديدة للحد من التسلح، لتحل محل معاهدة "نيو ستارت" عندما تنتهي في عام 2026".