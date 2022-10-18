لبنان الحر

شكر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب ​جورج بوشكيان​، الوزير المكلّف بشؤون التجارة الخارجية الفرنسية وبشؤون الفرنسيين المقيمين خارج فرنسا اوليفييه بيشت، على "المبادرات الفرنسية الداعمة للبنان ووقوف فرنسا واوروبا الى جانب لبنان في أحلك الظروف".

صوت لبنان

شدّد النّائب ميشال ضاهر، على أنّ"لا للمسّ باتفاق الطائف أبدًا، فهذه مغامرة غير محسوبة النّتائج، خصوصًا أنّ الاتّفاق مرتبط بعمق لبنان العربي. فليطبَّق كاملًا أوّلًا لنعرف الثّغرات، إن وُجدت، فتُعالَج بالتّوافق".

radio orient

أعلنت مديرية الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني في بيان، أنّ "رئيس الحزب ​طلال أرسلان​ التقى في دارته في خلدة المدير العام للأمن العام اللواء عبّاس ابراهيم، وجرى خلال اللقاء عرضٌ للمستجدات الراهنة محلياً وإقليمياً".

اذاعة النور

أشار عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​هادي أبو الحسن​، خلال لقاء جمع النائب ​تيمور جنبلاط​ بوفدا من تكتل "لبنان القوّي" في كليمنصو، إلى أنها "ليست المرة الأولى التي نلتقي بها مع الكتل كافة، إذ لطالما كانت أبواب كليمنصو والمختارة مفتوحةٌ للحوار والنقاش والتلاقي لتقديم أفضل ما يمكن لمصلحة لبنان وشعبه".

صوت المدى

كشف عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​آلان عون​ أن "لا تغيير في هيئة مكتب المجلس، والقديم باق على قدمه والجميع سيساهم من حصته في اللجان لمصلحة التوافق وتمثيل الكتل الغائبة"، مشيراً إلى أنه "ثمة مسعى للتوافق على صيغة للجان وسبق ان قلنا للتغييريين بضرورة التوافق للمشاركة لكنهم لم يقتنعوا في المرة السابقة".