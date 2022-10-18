حمّلت أوكرانيا مسؤولية قتل مواطنيها بطائرات مسيّرة لإيران بعدما هاجمت روسيا مدناً أوكرانية، خصوصاً العاصمة كييف، بمسيّرات انتحارية، أمس (الاثنين)، أسفرت عن 6 قتلى وانقطاع التيار الكهربائي عن مئات البلدات.

واصلت موسكو الاثنين الضغط العسكري المباشر على المدن الأوكرانية عبر توسيع قائمة الأهداف التي تم قصفها باستخدام مسيرات انتحارية. في الوقت ذاته، شهد الوضع في المناطق الحدودية المجاورة نشاطاً متزايداً أيضاً مع استمرار حشد القوات الروسية البيلاروسية المشتركة قرب المناطق الحدودية في مناطق الشمال الأوكراني.

أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية أن حوالي 170 دبابة و200 عربة قتالية مدرعة ومئات القاذفات من طراز «هاون» وصلت إلى بيلاروسيا في إطار عمليات نشر «مجموعة القوات البيلاروسية - الروسية المشتركة» قرب المناطق الحدودية مع أوكرانيا. وأفاد مساعد وزير الدفاع البيلاروسي فاليري ريفينكو بأن إجمالي عدد القوات التي ستصل إلى بيلاروسيا زاد على تسعة آلاف عسكري.

دعت دول البلطيق (إستونيا ولاتفيا وليتوانيا)، الاتحاد الأوروبي، إلى العمل مع الشركاء الدوليين من أجل تشكيل محكمة خاصة بالحرب الروسية على أوكرانيا.

حملت عبارات الرئيس الروسي السابق ديمتري مدفيديف الذي يشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس الأمن القومي أقوى رسالة تحذير إلى الإسرائيليين منذ اندلاع الحرب الأوكرانية. وبدا أن الملفات الخلافية التي تراكمت خلال الأشهر الماضية بين موسكو وتل أبيب قد وصلت إلى لحظة حرجة في علاقات الطرفين، مع بروز دعوات في إسرائيل إلى تعزيز تسليح أوكرانيا

حصلت مهمة تدريب عسكرية جديدة لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، على الضوء الأخضر من وزراء خارجية التكتل الأوروبي، الاثنين، في لوكسمبورغ. وقال جوزيب بوريل، منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، في بيان، إن مهمة التدريب العسكرية التابعة للاتحاد الأوروبي ستعمل على تدريب القوات المسلحة الأوكرانية حتى تتمكن من مواصلة قتالها الشجاع.

قال مسؤولون من روسيا وأوكرانيا، إن الدولتين نفذتا (الاثنين) إحدى أكبر عمليات تبادل الأسرى في الحرب حتى الآن، إذ تبادلتا 218 محتجزاً، من بينهم 108 سيدات أوكرانيات.

أقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد مسؤولين إيرانيين، بينهم قائد «شرطة الأخلاق»، لضلوعهم في حملة القمع التي يشنها النظام على الاحتجاجات التي أشعلها موت الشابة مهسا أميني، والتي تواصلت في مدن عدة أمس على خلفية الحريق بسجن «إيفين» سيئ السمعة في طهران، مع إعلان السلطات ارتفاع عدد القتلى إلى 8.

وتشمل قائمة العقوبات التي نشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، 11 مسؤولاً إيرانياً، بينهم وزير التكنولوجيا والمعلوماتية والاتصالات عيسى زاربور، وأربعة أجهزة بينها شرطة الأخلاق وقائدها محمد رسمتي جشمه كجي.

تشهد فرنسا اليوم الثلاثاء إضراباً دعت إليه النقابات العمالية في القطاع العام، يشمل قطاعات النقل والوظائف الحكومية والمدارس والجامعات والصحة، وبعض كبريات شركات القطاع الخاص، مثل «داسو» للطيران و«ستيلانتيس» لصناعة السيارات و«سافران» للمحركات، علاوة على المحطات النووية التي تنتج التيار الكهربائي.

أثار الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، موجة من النقاشات الحادة في إسرائيل، وفي صفوف اليهود الأميركيين، بعد مطالبته بالتمثل باليهود الإسرائيليين في تأييده، والانفضاض عن الرئيس جو بايدن باتجاه تأييده في الانتخابات الرئاسية القادمة، بوصفه أفضل رئيس أميركي بالنسبة لإسرائيل واليهود.

أفاد مسؤول عسكري أميركي كبير أن روسيا لم تخطر الولايات المتحدة بعد بتدريبات نووية تتوقع واشنطن أن تجريها موسكو قريباً. وتقول الولايات المتحدة إن روسيا ستجري على الأرجح تجارب إطلاق صواريخ خلال تدريبات (جروم) السنوية لقواتها النووية الاستراتيجية، ربما في غضون أيام فقط.

أعلنت أستراليا، اليوم الثلاثاء، أنّها لن تعترف بعد اليوم بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، متراجعةً بذلك عن قرار مثير للجدل اتّخذته الحكومة المحافظة السابقة. وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ - في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية - إنّ القدس قضية وضع نهائي يجب أن تحلّ كجزء من أيّ مفاوضات سلام بين إسرائيل والشعب الفلسطيني.

تحتدم المواجهة في الولايات المتحدة الاميركية بين الديمقراطيين والجمهوريين قبل الانتخابات النصفية المقررة في الثامن من الشهر المقبل. ومع اقتراب موعد حسم الصراع على الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، صعّد الحزبان استراتيجياتهما لمحاولة استقطاب أصوات الناخبين. وفي حين أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة تقدم الجمهوريين على الديمقراطيين في سباقات الكونغرس، كثّف الديمقراطيون من حملاتهم

الانتخابية فدفعوا بالرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأسبق باراك أوباما لتصعيد مشاركاتهما بهذه الحملات.

دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ جيش بلاده إلى تسريع عمليات تحديثه ليصبح «جيشاً على مستوى عالمي»، مشدداً على الحاجة إلى «كسب الحروب الإقليمية»، و«تطبيع استخدام القوة العسكرية» بأشكال متنوعة.

قال المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية كيم جون راك، إن «الجيش يراقب» تحركات كوريا الشمالية عن كثب، ويلتزم بوضع الاستجابة للطوارئ، وسط مخاوف من استفزازات جديدة، خلال التدريب الدفاعي الجاري في الجنوب.

أعلنت السلطة القضائية في إيران، أمس (الاثنين)، أن 8 سجناء لقوا حتفهم جراء الحريق في سجن إيفين بطهران، ارتفاعاً من 4، في حادث يزيد الضغوط على النظام الذي يواجه بالفعل احتجاجات بسبب وفاة امرأة على أثر احتجاز شرطة الأخلاق لها.