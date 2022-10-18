أخبار الخليج - البحرين

روسيا تعلن تصديها لمحاولات أوكرانيا التقدم في دونيتسك وخيرسون وميكولايف

قالت وزارة الدفاع الروسية أمس إن قواتها تصدت لمحاولات القوات الأوكرانية للتقدم في مناطق دونيتسك وخيرسون وميكولايف وكبدتها ما وصفته بخسائر فادحة. ولم يتسن التحقق بعد من تقارير ساحة المعركة. كما قالت روسيا إنها تواصل غاراتها الجوية على أهداف عسكرية وفي منظومة الطاقة في أوكرانيا باستخدام أسلحة بعيدة المدى دقيقة التوجيه.وقالت الوزارة «تحققت أهداف الهجمات. جميع الأهداف المحددة حيدت». وقالت روسيا إن قواتها تمسكت بمواقعها خلال «قتال حامي الوطيس» في منطقة خيرسون وأنها أيضا هاجمت المواقع الأوكرانية في منطقة دونيتسك. وفي منطقة خاركيف بأوكرانيا قالت روسيا إنها دمرت ثلاثة مدافع هاوتزر أمريكية الصنع ونقطة عبور على نهر أوسكول أقامتها القوات الأوكرانية لنقل الإمدادات الاحتياطية والذخيرة.ويتدفق النهر إلى جهة الجنوب ليصب في نهر سيفرسكي دونتي الذي يتحدر خلال منطقة دونباس. وقال الانفصاليون المدعومون من روسيا في شرق أوكرانيا إن الجيش الأوكراني قصف مدينة دونيتسك أمس. بالمقابل تعرضت بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا لقصف جديد أمس أسفر عن إصابة أربعة أشخاص على الأقل، وفق ما أفاد حاكم المنطقة التي شهدت عدة ضربات مماثلة في الأيام الأخيرة.