الديار / جويل بو يونس

تناولت اللّقاءات التي يقوم بها التيار الوطني الحر بورقة اولوياته الرئاسية ذاتها، حيث استكمل جولته على مختلف الكتل فتنقل أمس بين حارة حريك، عين التينة وكليمنصو. ولعل ما دار في كواليس الاجتماع الذي دار أمس بين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ومما لم يعلن ولم يكشف عنه، خير دليل على ذلك. وتساءلت هل فتحت صفحة جديدة على خط عين التنية - ميرنا الشالوحي؟ قد يكون من المبكر الاجابة عن هذا السؤال، لكن الاكيد ان اجتماع عين التينة كان ايجابيا ساده جو من الود والمزاح السياسي، بحسب توصيف احد الحاضرين. وفي هذا السياق، قالت مصادر مطلعة على جو الاجتماع، إنّ الرئيس بري قال "إنّه في العشرة الايام الاخيرة من عمر العهد سأدعو بشكل متواصل لجلسات انتخابية، البلد لا يحتمل الفراغ، "واطمّنوا ما رح اقعد عاقل"، فبعد 31 تشرين سأدعو كل 3 ايام الى جلسة لانتخاب الرئيس". وكشف الرئيس بري انه يفكر في عقد طاولة حوار للاتفاق على رئيس، لكن هذا الامر يتطلب إجماعاً، كذلك جدّد رئيس المجلس التأكيد أنّه سيشغّل محركاته توصلاً لتفاهم ينتج رئيساً او اقله يؤمن نصاب 86 نائباً. فيما اكدت المعلومات أيضاً أنّ لقاء عين التينة لم يتم التطرق خلاله للاسماء المرشحة، وكشفت مصادر خاصة ان لقاء حارة حريك بين وفد تكتل لبنان القوي وكتلة الوفاء للمقاومة برئاسة محمد رعد، تخلله نقاش واقعي، حتى انه خاض ببعض الاسماء من باب الاسئلة التي طرحها بعض اعضاء التكتل حول اسم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وما اذا كان الاخير هو المرشح الفعلي لحزب الله. وكشفت المصادر ان ما استشفه الحاضرون من اجواء حزب الله ما مفاده : علاقاتنا جيدة جدا مع سليمان فرنجية واذا تمكن من الوصول فنحن نرحب بذلك، لكن لسنا متمسكين بمرشح معين وباي شخص، ونحن منفتحون على رئيس يشكل عامل توافق بين 8 آذار وحلفائه! ما قرأت فيه بعض المصادر انفتاحا ضمنيا من حزب الله على امكان ترشيح قائد الجيش عند انتهاء المهلة الدستورية وبعد فراغ قد يستمر اشهرا قليلة لا سنوات! أمّا في كليمنصو، فقد استحضرت نقاط خلافية وأخرى توافقية أبرزها وجوب الحوار والتواصل مع الجميع، علماً أنّ مصادر المجتمعين أكدت أنّ رئيس اللقاء الديموقراطي تيمور جنبلاط جدّد على مسمع وفد تكتل لبنان القوي تمسك الاشتراكي بترشيح النائب ميشال معوّض.

الأخبار / لينا فخر الدين

تحدّثت عن السجون اللبنانية وقالت داخل السجون الحديث واحد: إمكان إقرار أحد اقتراحات القوانين المقدّمة من أكثر من جهة لخفض السنة السجنيّة، حيث يعيش السجناء على أمل أن تقرّ الجلسة التشريعيّة اليوم اقتراح القانون الذي تقدّم به وزير الداخليّة والبلديّات بسام المولوي بخفض السنة السجنيّة من 9 إلى 6 أشهر لمرّة واحدة فقط، من دون أن تشمل المحكومين بالمؤبد أو الإعدام (تم تحديد فترة 20 عاماً للعقوبة الأولى و25 عاماً للثانية). وفي هذا السياق، وُعِد أعضاء "هيئة علماء المسلمين" بتمرير مشروع المولوي اليوم. كذلك تؤكد نائبة رئيس جمعية لجان أهالي الموقوفين رائدة الصلح "أنّ كل من زرناهم وعدونا بالضغط لإقرار القانون بشكلٍ منصف، خصوصاً أننا شرحنا لهم أوضاع السجون وما يعانيه السجناء بما خص الاكتظاظ وتفشي الأمراض وفقدان الأدوية وعدم قدرة الأهالي على دفع تكاليف العلاج". ورغم كل هذه الآمال، لا تبدو القوى السياسيّة مهتمّة أصلاً بهذه القضيّة، بدليل أن اقتراح المولوي غير مدرج على جدول أعمال الهيئة اليوم، بعكس الوعود التي أُعطيت للمتابعين. كذلك يشدّد محمّد هزيمة أحد المتابعين للملف على أنّ "المرجعيات السياسية تولي الاهتمام لهذا الملف باعتباره إنسانياً، كما أن بري سيبقى يعمل حتى إقرار القانون بالتعاون مع ميقاتي".