وكالة الأناضول

القبض على عنصر من "داعش" جنوبي تركيا

ألقت قوات الأمن التركية القبض على شخص يشتبه بانتمائه إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد أن حاول التسلل إلى البلاد قادما من سوريا في ولاية شانلي أورفة (جنوب). وذكرت مصادر أمنية، أن فرق قوات الدرك بالولاية تلقت معلومات استخبارية حول محاولة العنصر من التنظيم التسلل إلى تركيا، حيث كثفت التدابير على الحدود. وأضافت أن فرق قوات الدرك ألقت القبض على المشتبه به عند الخط الحدودي، وتبين أنه عنصراً في تنظيم "داعش" الإرهابي. وأشارت إلى أن المشتبه به تم نقله إلى قيادة قوات الدرك حيث تتواصل الإجراءات القانونية بحقه.

Sputnik

الكرملين يعلن عقد بوتين اجتماعا "عملياتيا" لمجلس الأمن الروسي

كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن جدول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يتضمن لقاء مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث. وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، إنه "ليس من المقرر عقد اجتماع مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة (مع بوتين)". كما صرح بيسكوف أن "بوتين سيعقد الأسبوع المقبل اجتماعًا عملياتيا أسبوعيًا مع أعضاء مجلس الأمن الروسي". وفي هذا الاجتماع الأسبوعي الدوري، يناقش بوتين وأعضاء مجلس الأمن الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، وكذلك قضايا الأمن الداخلي والخارجي. واعتبر بيسكوف، اليوم الأحد في 16 تشرن الأول، أن مواطني أوروبا هم المتضررون في حال تحديد أسعار الغاز الروسي. وقال بيسكوف في مداخلة تلفزيونية، إنه في حال تحديد الاتحاد الأوروبي لأسعار الغاز الروسي، سيصبح ذلك ثمناً سيدفعه مواطنو الدول التي ستنضم لهذا القرار. وأضاف: "الآن الكثير من الدول تتعامل مع عواقب قراراتها الخاطئة". وتابع: "الانضمام إلى فريق مؤيدي هذا القرار، بالطبع، سيكون ثمنا آخر سيتوجب دفعه على مواطني تلك الدول".