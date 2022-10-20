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الخميس جلسة برلمانية ثالثة من أجل انتخاب رئيس للجمهورية وضمن المهلة الدستورية التي تنتهي في الحادي والثلاثين من هذا الشهر..

المنار

هو يوم مجيد بحسب حماس، استأنفت فيه الحركة العمل المشترك مع سوريا دعماً للقضية الفلسطينية..

هكذا انتهت سنين عشر عجاف، وعادت حماس فاتحة طريقها إلى عرين المقاومة بكامل قناعتها وإجماع قيادتها وأولوية قضيتها كما قال عضو مكتبها السياسي خليل الحية..

nbn

ساعات حاسمة تعيشها عملية تأليف الحكومة وسط حراك إتصالات ولقاءات ناشطة في أكثر من إتجاه من المفترض أن تتظهر نتائجه سلباً أو إيجاباً خلال الساعات المقبلة والهدف الراهن هو تذليل العقبة الأساسية التي تستحوذ على الجزء الأكبر من النقاش حالياً وهي المتعلقة بالأصوات النيابية التي ستنالها الحكومة المقبلة في جلسة الثقة.

mtv

غداً الجلسة الثالثة لانتخاب رئيس للجمهورية، لكن الثالثة لن تكون ثابتة. قوى المعارضة وحدها حددت موقفاً واضحاً وإيجابياً، فهي اختارت النائب ميشال معوض مؤكدة أنه لا يزال خيارها الوحيد .

NTV

وفي معلومات الجديد أن لقاء جمع بين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل واللواء عباس إبراهيم والحاج وفيق صفا في مكاتب تكتل لبنان القوي لكن باسيل اشترط للتأليف ألا يشمل التعديل الوزاري اسم وزير الطاقة وليد فياض، وبقي مصراً على تعديل يطال ثلاثة وزراء مسيحيين هم: عبدالله بوحبيب ونجلا الرياشي ووليد نصار.

OTV

غداً، جلسة رئاسية جديدة، ومجدداً بلا رئيس. فالمواقف على تباعدها، والتعنت بلا أفق سيد الموقف لدى فريق سياسي، واجهته القوات اللبنانية، وخلفيته رسالة سياسية واضحة، عابرة للحدود.

LBC

قبل ساعات من تكرار سيناريو "تطيير" نصاب ثلثي أعضاء مجلس النواب لتأمين انعقاد جلسة الانتخابات الرئاسية في جولتها الثالثة، نقل عن الرئيس بري قوله أمام زواره:

"من بعد ما يفل الرئيس عون، يعني بعد 31 تشرين الأول، لازم نشتغل على حوار بين الجميع يؤمن التوافق على اسم رئيس الجمهورية ".

الميادين

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم بفرض الأحكام العرفية في أربع مناطق أوكرانية هي دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا التي ضمتها موسكو في أيلول الفائت، بحسب ما ذكرت "وكالة الصحافة الفرنسية".

الجزيرة

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي لوكالة "رويترز" أمس، أنه يتوقع "العودة قريباً إلى أوكرانيا، وسط مفاوضات لإقامة منطقة حماية أمنية حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تحتلها روسيا".

العربية

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن المفاعلات النووية الثلاثة المتبقية في بلاده ستواصل العمل حتى منتصف نيسان 2023.