لبنان الحر

أكّد رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع أننا "مستمرون بالقيام بما نقوم به في ما خص جلسة انتخاب رئيس الجمهوريّة العتيد غداً، وهو وضع كل قوّتنا لإتمام هذه الإنتخابات في المهلة الدستوريّة. وفي هذا الإطار يجب ألا ننسى ان الفترة المتبقية لنهاية ولاية الرئيس ميشال عون هي 11 يوماً وبالتالي من المفترض أن تقوم الأفرقاء كافة بتحديد مواقفها لنتمكن من الوصول إلى إتمام هذا الاستحقاق".

صوت لبنان

استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل في البيت المركزي في الصيفي، وفداً من "تكتل لبنان القوي"، ضم النواب: شربل مارون، أسعد درغام وسامر التوم، في حضور الوزير السابق الدكتور آلان حكيم وعضو المكتب السياسي جورج يزبك.

radio orient

استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومية، اتحاد كشاف لبنان لمناسبة منحه وسام الاستحقاق اللبناني المذهب.

اذاعة النور

إستقبل رئيس تيار "المرده" سليمان فرنجيه وعقيلته السيدة ريما فرنجيه في دارتهما في بنشعي الأب العام الجديد للرهبنة اللبنانية المارونية الأباتي هادي محفوظ، يرافقه المدبرون العامون الآباء ميشال أبوطقة، جوزيف قمر وطوني فخري في حضور الوزير السابق يوسف سعادة والسيد أنطوان فنيانوس. وكانت مناسبة جرى فيها البحث بعمق في مختلف الشؤون الوطنية والكنسية والاجتماعية.

صوت المدى

أطلق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري ببعبدا، "اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" التي كان بادر منذ بدء ولايته الرئاسية إلى طرح فكرتها والسهر على تحقيقها، على الصعيدين اللبناني والدولي، وقد بذل الجهد من أجل تبنيها في الأمم المتحدة، الأمر الذي تحقق من خلال قرار صادر عن جمعيتها العامة في أيلول من العام 2019 بتأييد 165 دولة من أصل 167 دولة، بمعارضة الولايات المتحدة وإسرائيل.