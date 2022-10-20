اعتبر عدد من الخبراء في تل أبيب قرار حكومة استراليا التراجع عن اعترافها بضم مدينة القدس للسيادة الإسرائيلية بداية انهيار للمشروع الذي حمله الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وحمله رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بنيامين نتنياهو ويعده شعاراً انتخابياً بتكريس قرار إسرائيل وضع مدينة القدس تحت سيادتها بالقوة ومنحه الشرعية.

وصفت الأمم المتحدة العام الحالي بأنه الأكثر دموية في الضفة الغربية منذ 16 عاماً بسبب الزيادة المتواصلة في أعمال العنف.

أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، غادي آيزنكوت المرشح الثالث في حزب الجنرالات الذي يقوده وزير الدفاع بيني غانتس أن الجمود السياسي والامتناع عن التفاوض مع الفلسطينيين "خطأ فاحش" وأكد أنه في حال انتخابه وتعيينه وزيراً سيسعى إلى مفاوضات مع السلطة الفلسطينية.

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب عن أن وزيرة الداخلية أييلت شاكيد تمهد الأجواء لرفض تجديد تصاريح الإقامة للاجئين في إسرائيل من السودان وذلك في محاولتها لتحسين وضعها الانتخابي.