استقالت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان من حكومة ليز تراس، وفق ما نقلت وسائل الإعلام البريطانية، في ذروة أزمة ثقة تعانيها رئيسة الوزراء. وقالت برافرمان، في رسالة إلى رئيسة الوزراء ليز تراس نُشرت على "تويتر": "بعثت رسالة رسمية من بريدي الإلكتروني الشخصي وهذا يمثل مخالفة فنية للقواعد، لقد ارتكبت خطأ وأتحمل المسؤولية وأستقيل". وأضافت أن لديها "مخاوف جدية" إزاء التزام الحكومة باحترام الالتزامات التي تعهدت بها للناخبين في الانتخابات الأخيرة. وأكدت وزارة الداخلية أن سويلا برافرمان غادرت حكومة ليز تروس، مضيفة: "من المفهوم أن مغادرة السيدة برافرمان كوزيرة للداخلية ليس بسبب خلاف سياسي بل خطأ صريح".

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن سحب 15 مليون برميل نفط من احتياطيات الولايات المتحدة في كانون الأول، داعياً الشركات الأميركية إلى زيادة الإنتاج.

تنظم ماليزيا انتخابات تشريعية مبكرة لتجديد أعضاء البرلمان في 19 تشرين الثاني على ما أعلنت اللجنة الانتخابية في هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا الذي عرف ثلاث حكومات في أربع سنوات.

أعلن الرئيس التشادي محمد ديبي إتنو "حالة طوارئ" بهدف "احتواء وإدارة" الفيضانات التي تضرب البلاد منذ أسابيع وبلغ عدد المتضرّرين منها "أكثر من مليون شخص".

أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الخميس أنّ بعثة تابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ستصل إلى أرمينيا الجمعة من أجل تقييم الوضع والاحتياجات الإنسانية وإحياء المفاوضات بين يريفان وباكو.

دفع نقص اللقاحات ضد الكوليرا "منظمة الصحة العالمية" الى تخفيف الجرعتين الموصى بهما الى جرعة واحدة بفعل تزايد الطلب الناجم عن ظهور عدة بؤر للمرض في العالم كما أعلنت المنظمة الأربعاء.

أعلنت منظمة الصحة العالمية الإبقاء على مستوى التأهب الأقصى في مواجهة أزمة كوفيد-19، محذرة من جائحة "فاجأتنا ويمكن أن تعيد الكرة".

أعلنت وزارة الصحّة الكينية أنّ وباء الكوليرا تفشّى في ستّ من مقاطعات البلاد، من بينها العاصمة نيروبي، مشيرة إلى أنّ إجمالي عدد الإصابات المسجّلة حتى الآن بلغ حوالى 60 حالة. وحذّرت وزارة الصحّة في بيان من أنّ الجفاف الذي تعاني منه البلاد والذي بلغ في حدّته مستوى غير مسبوق منذ 40 عاماً "يمكن أن يؤدّي إلى تفاقم وباء" الكوليرا.