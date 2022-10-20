الجمهورية/ جوني منيّر

لفت إلى أنه مع الدخول في مرحلة الشغور الرئاسي نهاية الشهر الجاري، يندفع لبنان في اتجاه مسارين جديدين: الأول غامض ومحفوف بالمخاطر، وهو يبدأ مع بداية تشرين الثاني وينتهي مع النجاح في انتخاب رئيس جديد للجمهورية. ولكن هذا المسار الصعب والذي لا يزال غير واضح، فلا أحد يستطيع منذ الآن تحديد مدته الزمنية والمفاجآت التي قد تظهر خلاله. أما المسار الثاني فهو الأوضح، والذي يؤسس لاستعادة لبنان استقراره، مع إعادة بناء مؤسساته المدمّرة وفق أسس علمية حديثة، وفصل لبنان بأكبر مقدار ممكن عن نزاعات المنطقة واصطفافاتها. ومن المفترض أن يبدأ هذا المسار مع انتخاب رئيس جديد خارج إطار الاصطفافات والنزاعات الإقليمية، وأن ينسحب ذلك على الرئيس المقبل للحكومة، والتي من المفترض أن يستجيب أعضاؤها للمنطق نفسه، وأن يشكّلوا فريق عمل متجانساً ولو بالحدّ الأدنى، للشروع في رحلة استعادة الاستقرار.

الديار/ دوللي بشعلاني

قالت: لا تدخل اتفاقية ترسيم الحدود البحرية حيّز التنفيذ إلّا في التاريخ الذي تُرسل فيه الولايات المتحدة الأميركية إشعاراً يتضمّن تأكيدات على موافقة كلّ من الطرفين، على الأحكام المنصوص عليها في الإتفاقية النهائية المُرسلة من قبل الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان والعدو الإسرائيلي، وذلك إستناداً الى النص الوارد فيها. على أنّه عندما "يتمّ الإتفاق حول الترسيم في نهاية المطاف، سيتمّ إيداع إتفاقية ترسيم الحدود البحرية لدى الأمم المتحدة". وصحيح أنّ لبنان الرسمي قد وافق على الإتفاقية بعد إعادة الإطلاع على الصيغة النهائية المعدّلة لها من جهة، وكذلك حكومة العدو الإسرائيلي من جهة ثانية، غير أنّ هذه الموافقة لا تزال حتى الساعة شفهية، فيما المطلوب التوقيع النهائي من قبل الطرفين عليها بخط اليدّ، لتتخذ بعدها الأطر المتفق عليها لكي تُصبح نافذة.